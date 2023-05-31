《經濟通通訊社３１日專訊》中國４月各項經濟數據已經敲響警號，到本月經濟景氣程度更

進一步下跌。５月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４８﹒８％，比上月下降０﹒４個百分

點，是連續第三個月下降，製造業ＰＭＩ低於臨界點顯示其處於萎縮區間，而且萎縮程度超乎預

期，市場預計５月官方製造業ＰＭＩ為４９﹒５％。此外，非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ

產出指數分別為５４﹒５％和５２﹒９％，仍高於臨界點，但均較上月低１﹒９和１﹒５個百分

點，國家統計局承認數據顯示中國經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

數據遜色，反映現時當局支持經濟措施作用有限，仍然要加力，滬綜指盤中跌幅擴大，曾經

穿三千二，半日則收報３２００﹒３１點，跌幅０﹒７４％；深成指跌０﹒９５％，創業板指跌

１﹒２％。兩市半日成交５６９０億元（人民幣．下同），較上日（３０日）同時段成交增加

３﹒８％，驚慌情緒引發北上資金流出，陸股通資金暫流出超過４５億元。



＊數據差金融股偏弱＊



ＰＭＩ數據不及預期，拖累保險、券商等金融板塊沽壓重，中國平安（滬：６０１３１８）

、中信証券（滬：６０００３０）跌１﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒５％，新

華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒１％，廣發証券（深：０００７７６）跌０﹒８％。

四大行之中，農業銀行（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒６％

，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒８％。

數據遜色，人民幣繼續貶值，即期開升１點即轉跌，離岸更穿７﹒１，資金流出Ａ股，陸股

通暫錄得超過４０億元的淨流出，白酒股領跌，今世緣（滬：６０３３６９）挫３﹒６％，瀘州

老窖（深：０００５６８）跌３﹒５％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌３﹒２％，五糧液

（深：０００８５８）跌２﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒９％。



＊煤炭股跌幅居前＊



據報一批不獲歐洲需要的煤炭貨物正運往中國和印度，數量約７００萬噸。滬深煤炭股今早

大跌，兗礦能源（滬：６００１８８）插水６﹒１％，山煤國際（滬：６００５４６）跌

３﹒４％，陝西煤業（滬：６０１２２５）跌３﹒３％，中國神華（滬：６０１０８８）挫

２﹒９％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒６％。

昔日「四川一哥」藍光發展（滬：６００４６６）是最早陷入債務危機的房企之一，股價表

現一直低迷，更連續２０個交易日收盤價低於１元面值，觸及交易類強制退市條件，上交所決定

終止藍光發展股票上市，成為今年首家退市的Ａ股房企。藍光發展自５月１０日起停牌，收報

０﹒４元，確定終止上市後，公司股票將不進入退市整理期，並將於下周二（６月６日）摘牌。

（ｅｙ）

