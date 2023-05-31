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AH股新聞

31/05/2023 13:38

《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至近１％，外資淨流出超６０億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股市場午後走弱，滬綜指跌幅擴至０﹒９３％，報
３１９４﹒３點，滬深３００指數跌１﹒３％，深成指跌１﹒１５％。上海Ｂ股挫２﹒６％，深
圳Ｂ股跌１﹒５％。煤炭、電力、油氣等板塊跌幅居前。
　　人民幣貶值持續，外資急撤，陸股通資金暫流出超過６０億元人民幣。（ｃｔ）

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