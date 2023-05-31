《經濟通通訊社３１日專訊》中國４月各項經濟數據已經敲響警號，到本月經濟景氣程度更

進一步下跌。５月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４８﹒８％，比上月下降０﹒４個百

分點，連續第三個月下降，萎縮程度更超乎市場預計的４９﹒５％。非製造業商務活動指數和綜

合ＰＭＩ產出指數分別為５４﹒５％和５２﹒９％，雖仍高於臨界點，但均較上月低１﹒９和

１﹒５個百分點，國家統計局承認數據顯示經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

數據遜色，反映現時當局支持經濟措施作用有限，不過加大財政支持力度將擴大地方財政風

險，貨幣寬鬆政策則對人民幣匯價帶來下行壓力。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）曾失守７﹒１１

，滬綜指連日維穩破功，幾度穿三千二，全日則收報３２０４﹒５６點，跌幅０﹒６１％，總結

全月滬指跌３﹒５７％，是半年來最大單月跌幅。深成指今日收跌０﹒７％，創業板指跌

１﹒１４％。兩市全日成交９３８０億元（人民幣．下同），與上日（３０日）成交水平相若，

驚慌情緒引發資金流出，陸股通資金流出近３８億元，結束兩日淨流入。



＊滬指本月刷四個月新低＊



回顧整個５月，月初中特估概念延續上月底表現強勁上升，多隻銀行及保險Ａ股刷新上市新

高，滬綜指一度超越三千四關，官媒稱央企估值仍有上漲空間，不過中特估的故事說了不到兩周

便見降溫，因４月多項經濟數據甩轆，經濟復甦力度遠遠不及預期，滬綜指急速下行，在五個交

易日內從最高位３４１８點跌至３２３５點，跌幅約５﹒４％。但低處未算低，美國加息預期重

燃，人民幣急貶值穿７，為Ａ股帶來另一重跌浪，滬指本月最低位為３１６８﹒５７點，創今年

１月以來新低。

ＰＭＩ數據不及預期，拖累保險、券商等金融板塊沽壓重，中國平安（滬：６０１３１８）

挫２﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）跌

１﹒５％，銀證（滬：６０１８８１）跌１﹒１％，中國太保（滬：６０１６０１）跌１％。

四大行表現個別，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒９％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌０﹒８％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）揚０﹒６％。



＊煤炭股本日最差＊



據報一批不獲歐洲需要的煤炭貨物正運往中國和印度，數量約７００萬噸，大商所焦煤期貨

主力合約盤中最低下探至每噸１１９５元，創出２０２０年７月以來新低。

煤炭板塊午後跌幅擴大，兗礦能源 （滬：６００１８８）瀉９﹒２％，華陽股份

（滬：６００３４８）跌４％，平煤股份（滬：６０１６６６）挫３﹒９％，中煤能源

（滬：６０１８９８）跌３﹒６％，中國神華（滬：６０１０８８）跌３﹒２％，山煤國際

（滬：６００５４６）跌２﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７９８﹒５４ －１﹒０２

上證綜合指數 ３２０４﹒５６ －０﹒６１ ３８４９﹒９９

上證Ａ股指數 ３３５９﹒４３ －０﹒６０

深證成份指數 １０７９３﹒８５ －０﹒７０ ５５３７﹒８２

深圳創業板指數 ２１９３﹒４１ －１﹒１４

上證Ｂ股指數 ２７０﹒２３ －３﹒４３ ０﹒３９

深證Ｂ股指數 １０９０﹒６３ －３﹒１４ １﹒０１

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