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AH股新聞

31/05/2023 11:44

《深股通》深成指半日跌０﹒９５％，深股通流出逾２３億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒９５％，報１０７６６﹒４９點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４３﹒１９億元，賣盤超買盤，
淨流出２３﹒１９億元。（ｊｔ）

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