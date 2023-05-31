《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒９５％，報１０７６６﹒４９點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４３﹒１９億元，賣盤超買盤，
淨流出２３﹒１９億元。（ｊｔ）
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31/05/2023 11:44
《深股通》深成指半日跌０﹒９５％，深股通流出逾２３億元
《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數半日收市跌０﹒９５％，報１０７６６﹒４９點
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半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４３﹒１９億元，賣盤超買盤，
淨流出２３﹒１９億元。（ｊｔ）
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