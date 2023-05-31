《經濟通通訊社３１日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒７％，報１０７９３﹒８５點。

特斯拉行政總裁馬斯克昨日乘私人飛機抵達北京，這是馬斯克三年來再次到訪中國。馬斯克

到京即獲國務委員兼外長秦剛接見。特斯拉概念股偏軟，博俊科技（深：３００９２６）跌

４﹒４％，德邁仕（深：３０１００７）瀉６﹒４％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌近２％

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英偉達Ａ股概念股再衝高，鴻博股份（深：００２２２９）升一成漲停，首都在線

（深：３００８４６）飆８﹒６％，順網科技（深：３００１１３）揚３﹒３％，勝宏科技

（深：３００４７６）升４﹒１％。消息面上，英偉達美股昨日再漲約３％，盤中市值曾一度超

過萬億美元。自從上周公布２０２４財年第一財季財報，營收和利潤都大超分析師預期，其美股

股價已連續飆升。

早陷入債務危機的房企之一的藍光發展觸及交易類強制退市條件，上交所決定終止藍光發展

股票上市，成為今年首家退市的Ａ股房企。隨著房企債務風險仍無消退跡象，多家上市房企亦遭

實施風險警示。陽光城（深：０００６７１）跌超３％，嘉凱城（深：０００９１８）跌

２﹒４％。（ｊｔ）

