《經濟通通訊社３１日專訊》藍光發展（滬：６００４６６）因股價連日跌破１元（人民幣

．下同）面值，遭上交所決定終止股票上市，成為今年首家退市的Ａ股上市房企，而面臨退市命

運的房企陸續有來。目前被實施風險警示的Ａ股上市房企還有１１家，其中和恒大

（０３３３３）關係密切的嘉凱城（深：０００９１８），今日剛滿連續２０個交易日收盤價低

於面值的退市條件，幾乎可以確定是下一家退市的房企，另外還有三家房企亦提前確認滿足退市

條件。

嘉凱城和恒大地產過往屬於同系，不過前任大股東廣州凱隆已於２０２１年將控股權轉讓給

華健控股，目前恒大系只是嘉凱城的主要股東而非控股股東。華健控股實控人王忠明是恒大主席

許家印的老朋友，曾投資過恒大旗下不少業務，包括恒大汽車（００７０８）、房車寶和恒大冰

泉等。即使嘉凱城仍然留在Ａ股市場，其亦不具投資價值，公司已經連續三年虧損，盡管在長三

角地區仍有存量住宅及商業項目，但其截至去年底淨資產為－１﹒１億元，顯然資不抵債。



＊不可能返１元關，泰禾、陽光城面臨退市命運＊



泰禾集團是內地知名豪宅發展商，近年來爆發債務危機，其股價已經已經連續１８個交易日

收盤低於１元，以現價０﹒４７元測算，即使接下來兩個交易日都錄得升５％漲停，股價都不可

能回到１元之上，意味著已提前滿足退市條件，深交所很可能要求泰禾集團強制退市，屆時亦不

會設退市整理期。

昔日市值千億、如今違約纏身的陽光城（深：０００６７１）情況亦一樣，公司至今已經吃

了１９個跌停板，未曾開板，股價連續１３個交易日收盤低於１元，股價在未來七日都不可能回

到１元之上；粵泰股份（滬：６００３９３）情況亦類似，公司股價連續１４個交易日收盤低於

１元，股價在未來六日不可能回到１元之上。

嘉凱城、泰禾集團、陽光城和粵泰股份今日均觸及５％跌幅上限，分別報０﹒４９元、

０﹒４７元、０﹒５２元及０﹒４９元。（ｅｙ）

