《經濟通通訊社３１日專訊》國際評級機構穆迪發布報告，認為隨著銷售趨穩和融資渠道改

善，內地發展商的信用分化將會持續，國企開發商和實力較強的民營開發商將獲益更大。

穆迪預計，未來１２－１８個月，預計Ｂａａ評級房企將維持良好的流動性狀況，原因是合

約銷售改善和融資渠道順暢，這將有助於滿足運營和再融資需求，其無限制用途現金╱短期債務

比率在眾多評級類別中最高；至於評級較低房企的流動性仍將偏緊，尤其是Ｂ３及以下評級的房

企，運營現金流因合約銷售疲軟和融資渠道受限而下降，且未來半年至一年內此類房企將有大量

債務到期。

報告稱，各評級類別房企的入帳收入和盈利能力也將分化。隨著合約銷售增長改善，穆迪預

計未來１２－１８個月Ｂａａ評級房企的收入將實現正增長，毛利潤率也將較為穩定且處於較高

水平，至於評級較低的房企的入帳收入可能繼續下降，因需要維持低房價來支持銷售和現金回款

，此類房企多數為民營房企。

穆迪預計未來１２－１８個月房企的整體加權調整後債務╱ＥＢＩＴＤＡ比率仍將穩定在

５﹒５倍的水平，原因是債務小幅下降將抵消同期利潤下降的影響，而該比率２０２１年和

２０２２年分別為４﹒６倍和５﹒５倍。預計２０２３－２０２４年Ｂａａ評級房企的槓桿率將

改善，但評級較低的房企的槓桿率仍將惡化。（ｅｙ）

