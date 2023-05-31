《經濟通通訊社３１日專訊》內地用電高峰提前「殺到」，５月以來，南方區域用電負荷持

續走高，南方電網最高負荷於２２日突破２億千瓦，比去年提前３５天。深圳電網用電負荷更於

３０日創今年新高，達到２０５４﹒３２萬千瓦，同比增長１７﹒７％，為歷來首次於５月超過

２０００萬千瓦，較去年用電負荷破２０００萬千瓦大關（２０２２年７月１５日）提前４５天

。南方電網深圳供電局電力調度控制中心相關負責人表示，５月中旬以來，深圳用電需求增長明

顯。

南方電網稱，隨著氣溫走高，廣東用電需求上升勢頭明顯，將帶動廣東乃至整個南方區域用

電負荷持續攀升。海南則受經濟持續回暖、重點工業項目投產及電動汽車充電負荷攀升等多種因

素影響，用電高峰提前到來。今年以來海南電網統調負荷已四創新高，最高達６８４﹒３萬千瓦

，同比增長５﹒７％。

南方電網預計，今年５月廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區用電負荷、用電量同

比將實現較大增長，目前正加大跨省電力互濟力度，全面完成重要輸電通道的檢修，全面備戰夏

季用電高峰。南方電網亦已與阿里雲、百度智能雲、華為簽訂ＡＩ合作備忘錄，探索利用電力＋

算力的最優解決方案，推動數字電網建設，進一步提高用電負荷預測準確性，全面提升供電保障

能力和智能調度水平。（ｓｌ）

