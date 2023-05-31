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AH股新聞

31/05/2023 15:14

【數據解讀】澳新：數據弱缺乏內需支撐，未來幾周有機會降準

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國５月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至４８﹒８％
，比上月下降０﹒４個百分點，連續第三個月下降，萎縮程度超乎市場預計的４９﹒５％。此外
，非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為５４﹒５％和５２﹒９％，雖仍高於臨界
點，但均較上月低１﹒９和１﹒５個百分點，國家統計局承認數據顯示中國經濟景氣水平有所回
落，恢復發展基礎仍需鞏固。
　　澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆解讀數據指出，數據很弱，製造業ＰＭＩ在５０以下
代表景氣差，部分企業或行業可能出現產能過剩。而服務業整體數字雖然在５０以上，但個別環
節例如商業服務等跌幅比較大。
　　他稱，近日到北上廣深與內地一些企業和金融機構溝通過，認為現時內地總體缺乏內需支撐
，經濟找不到新增長點，年初復常後有一波本地旅遊，人流很多但未必反映到經濟層面上。
　　楊宇霆相信，內地當局今年會繼續穩增長、穩就業政策。貨幣政策方面，因為息口已經好低
，減息空間不大，估計未來幾星期有機會降準，但刺激經濟效果要觀察，仍要看房地產景氣情況
。（ｃｔ）

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