《經濟通通訊社３１日專訊》公安部近日印發通知，要求全國公安機關以全面實行股票發行

註冊制為契機，進一步加強打擊防範證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發行註冊制順利實施

，有效維護資本市場秩序，有力保護投資者利益。

通知要求，依法嚴厲打擊證券犯罪活動。加強調查研究，針對全面實行股票發行註冊制後證

券犯罪出現的新特點，及時調整打擊策略和重點。對欺詐發行證券犯罪，堅持毫不姑息、一查到

底，特別是要加大對控股股東、實際控制人涉嫌犯罪的打擊力度。對違規披露、不披露重要信息

犯罪，要堅持「零容忍」從嚴打擊，切實維護市場秩序。對中介機構配合實施財務造假、提供虛

假證明文件、出具證明文件重大失實等違法犯罪，要加強線索發現、移送和偵辦，做到既「懲首

惡」，也「追幫凶」。

對背信損害上市公司利益犯罪，要堅持快查快偵快處，依法保護上市公司利益。對擅自發行

股票、公司、企業債券犯罪，要依法打擊組織者及相關中介。要結合註冊制下新情況，依法打擊

詐騙國家資金和科技專項資金、侵犯商業秘密等犯罪。對利用股票發行註冊制實施電信網絡詐騙

、「虛擬盤」等詐騙犯罪，要在重拳打擊的同時，不斷提升預警攔截能力，建立全方位、廣覆蓋

的反詐宣傳體系，切實增強投資者防騙意識和反詐能力。要牢固樹立憂患意識和底線思維，積極

配合監管部門防範化解風險，有效維護資本市場安全穩定。（ｓｌ）

