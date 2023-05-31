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AH股新聞

31/05/2023 18:00

【債務風險】高盛憂地方融資平台風險增，幾年內或有城投債違約

　　《經濟通通訊社３１日專訊》近期中國地方財政困局逐漸浮現，城投債兌付問題亮起紅燈。
大行高盛發報告指，地方政府融資平台風險升溫，尤其是相對欠發達的內陸地區，預計今年將出
現更多非債券違約，票據支付違約則可能會在未來幾年出現。
　　昆明城投平台昆明土投一筆２億元人民幣的短融券於上周五（１９日）到期，在最後一刻成
功兌付，網上傳言指平台已無力支付有關款項，兌付資金來自其他城投平台的貸款資金騰挪，引
發外界對昆明財政的擔憂。高盛分析師指，近期雲南一家城投公司最後關頭完成債券兌付，令人
擔憂債券違約風險攀升，及其對市場信心構成的影響有可能給經濟成長和金融市場均構成下行風
險，預計未來信用債發行可能顯著減少，並提高當局進一步放鬆貨幣政策的可能性。
　
＊高盛：房地產稅或有助化解地方債問題＊
　
　　高盛預計，決策者今年料採取進一步措施避免債券違約，短期來看，可能會有更多的債務置
換、重組或延期，以緩和當下的風險事件，但從長遠來看則需要進一步實施結構性改革才能解決
措施，包括將部分城投平台商業化，或有序徵收全國性房地產稅等。（ｅｙ）
　
　

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