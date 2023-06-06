《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家金融監督管理總局最新統計顯示，今年

以來各家銀行保險機構全力支持春耕夏收工作，截至４月末，全國涉農貸款餘額５３﹒１６萬億

元（人民幣．下同），同比增長１６﹒４％，為近年來最高增幅。農業保險累計提供風險保障

１﹒７３萬億元，同比增長１６﹒１８％。

國家金融監督管理總局普惠金融工作負責人丁曉芳表示，今年農田基本建設、農業科技等重

點領域的金融支持力度明顯加大，到今年４月末貸款餘額分別增長了３６％和４４％。在一些重

點的產糧區域，像黑龍江、吉林、河南、安徽等地的春耕備耕貸款增速都超過了２５％。

今年各家銀行積極服務新一輪千億斤糧食產能提升行動，主動向１３個糧食主產區省份傾斜

配置信貸資源，縮短審批時限，降低融資成本。四川、山東等省銀保監局通過多種措施推動降低

春耕融資成本，四川今年春耕備耕貸款平均利率降至３﹒８９％。目前，各地金融機構已將服務

重點轉向夏收、夏種等領域。

此外，農業銀行計劃在「三夏」期間投放涉農貸款超過３０００億元，農業發展銀行計劃在

夏收領域投放貸款約１１００億元。

