《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》彭博現已推出北京證券交易所實時行情數據

。即日起，投資者可在彭博終端中通過交易所代碼「ＪＣ」獲取北交所上市公司股票和指數的實

時數據等相關信息。

北交所為服務創新型中小企業隔資發展平台。截至２０２３年５月底，北交所上市公司已達

近２００家，合格投資者５００多萬戶。２０２３年２月，北交所又先後上線了融資融券交易業

務和做市交易業務。境外投資者目前可通過合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外

機構投資者（ＲＱＦＩＩ）參與北交所上市股票交易。

北交所辦公室主任龍海洋表示：「北交所授權彭博展示實時行情，可以為全球投資者獲取北

交所行情、發掘投資機會提供更加多元化的渠道。北交所將繼續完善市場制度和功能，持續推進

制度型對外開放，不斷拓展和深化國際合作，進一步便利境外投資者配置中國資產、分享創新發

展紅利。」

彭博數據及內容合作全球負責人Ｄａｖｅ Ｔａｍｂｕｒｅｌｌｉ表示：「作為中國資本市

場的重要組成部分，北交所開市至今，其上市公司數量顯著提升，數據內容日益豐富，為市場帶

來了更高透明度。國際投資者對北交所的數據需求不斷攀升。」

