《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



如何看待當前地方財政運行態勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，伴隨經濟穩健復甦，財政收入增幅回穩向上，但也有一些地方政府出現財政緊平衡狀

況。聚焦各方關切，新華社近日深入地方採訪，並採訪了權威政府部門和專家。



科創５０ＥＴＦ期權平穩上市

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

科創５０ＥＴＦ期權５日在上交所上市交易。這是全面註冊制背景下首次推出的股票期權新品種

，也是科創板首個場內風險管理工具，標誌著中國股票期權市場步入註冊制新時代。



發改委：研究制定建設全國統一大市場標準指引

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月５日，在國新辦舉行的建設全國統一大市場國務院政策例行吹風會上，發改委副主任李春臨

表示，將加快完善建設全國統一大市場的配套政策，研究制定建設全國統一大市場標準指引，推

動政策制度體系不斷健全。





《上海證券報》



推動全國統一大市場建設實質性進展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月５日，國新辦舉行建設全國統一大市場國務院政策例行吹風會，發改委、商務部、市場監管

總局等部門相關負責人在會上表示，建設全國統一大市場取得初步成效。



科創５０ＥＴＦ期權平穩上市

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

科創５０ＥＴＦ期權上市儀式５日在上交所舉行。這是全面註冊制背景下首次推出的股票期權新

品種，同時也是科創板的首個場內風險管理工具，標誌著中國股票期權市場步入註冊制新時代。



「電力指數」折射經濟轉型升級加快

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

用電量是反映經濟運行的「晴雨表」。國家能源局數據顯示，今年前４個月，中國全社會用電量

累計２８１０３億千瓦時，同比增長４﹒７％。同時，４月，２９地全社會用電量實現正增長，

其中，１２地增速超過１０％。





《證券時報》



全國統一大市場建設配套政策將加快完善

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委副主任李春臨５日在國新辦新聞發布會上表示，《關於加快建設全國統一大市場的意見》

去年發布實施以來，建設全國統一大市場取得初步成效。與之相關的重大改革部署對穩定發展預

期、釋放市場活力、降低交易成本、促進循環暢通發揮了積極作用。



科創５０ＥＴＦ期權平穩上市

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨日，科創５０ＥＴＦ期權正式在上交所上市交易。此次上市兩隻科創５０ＥＴＦ期權合約品種

，分別為華夏科創５０ＥＴＦ期權合約和易方達科創５０ＥＴＦ期權合約。



全面推進６Ｇ技術研發，奮進之路已經開啟

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月４日，工信部部長金壯龍在第３１屆中國國際信息通信展覽會上宣布，中國將全面推進６Ｇ

技術研發。「全面推進」四個字惹人遐想，未來將至的科技感讓人振奮，昨日Ａ股市場６Ｇ概念

股的大幅拉升就反映了這種情緒。（ｌｃ）

