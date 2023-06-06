《神州經脈》滬深股市今（６日）早表現好淡爭持，貨幣寬鬆預期下金融、地產股先是領漲

，但在午後風雲突變升幅煙消雲散，加上蘋果概念、半導體板塊捱沽。滬綜指午後明確跌勢且愈

踩愈深，全日收跌１﹒１５％，報３１９５﹒３４點，是今年１月１３日以來首度收盤失守三千

二，全日最低位３１８９﹒２７點則為一周新低。

科技股佔比較重的深市跌幅更大，深成指挫１﹒５８％，創業板指跌１﹒７％。市況急轉彎

推高成交，兩市全日成交９３７５億元（人民幣．下同），按日增加７﹒３％，陸股通淨流出超

過１０億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１１７４，較上個交易日４時３０分收盤

價小升１１點子，脫離逾半年低位。全日在７﹒０９８９至７﹒１２５３之間波動。今日人民幣

兌一美元中間價報７﹒１０７５，較上個交易日跌１７１點子，刷自去年１２月１日以來逾半年

新低，上個交易日報７﹒０９０４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《彭博》引述消息指，市場利率定價自律機制上周建議國有大行調降三年期及以上的定

期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正對此進行評估，最早本周進行

調整。多家大型國有銀行已在上月要求下調通知存款、協定存款利率上限，若外媒消息屬實，將

是大型銀行年內第二度被要求下調存款利率。另近期四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村鎮銀

行宣布，６月起調降部分期限定期存款利率，多數集中在三年期及以上的中長期限定期存款，下

降幅度大多在５至３０個點子，調降後上述銀行５年期定存產品利率基本都降至４％以下。



２﹒ 頭部券商中信證券近日傳出降薪消息，該券商投行業務中低職級員工的每月固定薪酬或將

根據職級下降５０００元至１００００元。有內媒向該券商投行相關員工求證，獲悉上述消息基

本屬實。有員工稱，今年項目有所減少，相對而言下調工資有一定合理性。另有人士稱，此次降

薪不包括試用期及剛剛經社招入職的員工。



３﹒ 早前市場傳出內地將出台一攬子措施鬆綁樓市，６日國務院研究發展中心旗下官媒《中國

經濟時報》發表題為《一線城市房地產限購應適時優化調整》的文章，稱６月中央地方政府樓策

將加速出台，特別點名一線城市限購等政策調整值得關注。文章指，隨著中國「房住不炒」的房

地產長效機制逐步建立，限購等這類房地產調整的行政手段應適時優化調整，直至退出，而代之

以穩定的、制度化的長效機制。文章並舉例，一些一線、新一線城市採取「一區一策」優化限購

等政策，促使非核心區去庫存又不影響核心區域穩定房價，值得更多城市借鑑。



４﹒ 人社部６日啟動２０２３年百日千萬招聘專項行動，利用１００天時間集中為高校畢業生

等群體提供超過千萬個就業崗位，助高校畢業生及各類勞動者求職就業。主要聚焦需求量大、市

場緊缺、發展前沿等領域，面向醫藥衛生、信息技術、先進製造、節能環保等重點行業，推出行

業性專場招聘活動；聚焦高校較集中、畢業生數量較多、流動就業需求較大的地區，推出區域性

專場招聘活動；聚焦高校畢業生等青年，兼顧其他各類群體求職需求，推出不同定位、不同特色

的群體性專場招聘活動。



５﹒ 受去年第四季以來省內電力供應緊張疊加今年乾旱影響，「水電大省」雲南的電解鋁企業

先後多次減產，合計減產規模達２００萬噸，至目前尚未復產。近日網上流傳，雲南給予電解鋁

行業２００萬千瓦電力用於復產。據上海有色網（ＳＭＭ）調研，雲南近期來水量有所增加，水

電發電量逐步好轉，目前省內電解鋁企業均在等待準確的復產通知，電力規模及復產規模均未有

明確的消息，預計６月下旬省內或有少量復產預期，總體復產規模仍需等待更明確的電力通知。



６﹒ 上期所６日發布關於氧化鋁期貨上市交易有關事項的通知稱，氧化鋁期貨將自６月１９日

起上市交易，當日０８：５５－０９：００集合競價，０９：００開盤。掛牌合約包括

：ＡＯ２３１１、ＡＯ２３１２、ＡＯ２４０１、ＡＯ２４０２、ＡＯ２４０３、ＡＯ２４０４

、ＡＯ２４０５、ＡＯ２４０６。交易保證金為合約價值的９％；漲跌停板幅度為正負７％，首

日漲跌停板幅度為其２倍。交易手續費成交金額的萬分之零點一，平今倉交易暫免收交易手續費

。



７﹒ 洪都拉斯總統希奧瑪拉．卡斯特羅當地時間５日在Ｔｗｉｔｔｅｒ發文稱，應中國國家主

席習近平邀請，將於本月９日至１４日訪問中國。這將是中洪建交後，洪都拉斯總統首次訪華。

卡斯特羅並稱，洪都拉斯的重建需要新的政治、科學、技術、商業及文化視野。中國與洪都拉斯

３月２６日簽署建立外交關係的聯合公報，自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

當地時間６月５日上午，中國駐洪都拉斯使館開館儀式在洪都拉斯首都特古西加爾巴舉行。



８﹒ 據《路透》報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）首席執行官馬斯克在推特直播上表示，在此前的

中國之行中，他與中國高級官員在人工智能（ＡＩ）的風險以及對一些監督和監管的需求問題上

，進行了富有成效的探討。國家互聯網信息辦公室４月１１日開始就《生成式人工智能服務管理

辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。專家分析，《意見稿》提出多個層面的監管意見，

強調權益保護，防止「濫用」行為，有助於中國的生成式人工智能技術健康發展。 （ｓｌ）

