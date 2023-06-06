《鍾之日記》６月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股三大指數全軍盡墨，惟香江魚缸早段未受影響。恒指今日高開８點，報１９１１７

。恒指開市約一個小時後升幅擴逾２６０點至１９３７７，主要因為內房股升勢強勁，惟午後隨

著京東（０９６１８）及網易（０９９９９）升幅收窄，騰訊（００７００）的跌幅曾擴至逾

２％，恒指臨近收市尾段轉跌，可幸跌幅未算顯著。恒指全日收報１９０９９，跌９點，主板成

交１０２４﹒８９億元。

另外，港交所（００３８８）宣布將於６月１９日在香港證券市場推出港幣－人民幣雙櫃台

模式，騰訊控股、快手科技（０１０２４）、美團（０３６９０）、恒生銀行（０００１１）、

新鴻基地產（０００１６）、港交所、京東集團、百度（０９８８８）、阿里巴巴

（０９９８８）等２１隻證券將在當日成為雙櫃台證券。國泰君安統計，對人民幣資產的配置需

求的提升將提振香港資本市場的交易活躍度。假設現有１６０００億離岸人民幣存款的１０％投

向香港人民幣計價股票，並假設年換手率與２０２２年基本持平，測算「雙櫃台模式」的推出將

帶來港股現貨市場日均交易金額２﹒４％的同比提升。



＊滬指近五個月來收盤穿三千二＊



滬深股市今早表現好淡爭持，貨幣寬鬆預期下金融、地產股先是領漲，但在午後風雲突變升

幅煙消雲散，加上蘋果概念、半導體板塊捱沽，滬綜指午後明確跌勢且愈踩愈深，全日收跌

１﹒１５％，報３１９５﹒３４點，是今年１月１３日以來首度收盤失守三千二，全日最低位

３１８９﹒２７點則為一周新低。

科技股佔比較重的深市跌幅更大，深成指挫１﹒５８％，創業板指跌１﹒７％。市況急轉彎

推高成交，兩市全日成交９３７５億元人民幣，按日增加７﹒３％，陸股通淨流出超過１０億元

人民幣。



＊政策寬鬆繼續，傳國有大行再降存款利率＊



自４月以來中國各項數據顯示經濟復甦乏力，製造業景氣度弱、通縮預期甚囂塵上，本周五

（９日）國家統計局將公布５月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據，進出口、信貸等數據亦將密集公布，外界

擔憂數據將進一步反映中國需求收縮、預期轉弱等壓力。

國內銀行再啟調降存款利率風潮，四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村鎮銀行自６月起調

降部分期限定期存款利率，下降幅度大多在５至３０個點子，調降後上述銀行５年期定存產品利

率基本都降至４％以下。

而據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國有大行調降三年期及以上

的定期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正對此進行評估，最早本周

進行調整。

四大行Ｈ股表現個別，中行（０３９８８）升０﹒３％，建行（００９３９）跌０﹒４％，

農行（０１２８８）跌０﹒３％，工行（０１３９８）無升跌。



＊傳放鬆限購政策，刺激內房股飆＊



早前市場傳出內地將出台一攬子措施鬆綁樓市，今日國務院研究發展中心旗下官媒《中國經

濟時報》發表題為《一線城市房地產限購應適時優化調整》的文章，稱６月中央地方政府樓策將

加速出台，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期，特別點名一線城市限購等政

策調整值得關注。

文章指，隨著中國「房住不炒」的房地產長效機制逐步建立，限購等這類房地產調整的行政

手段應適時優化調整，直至退出，而代之以穩定的、制度化的長效機制。至於調整力度，文章舉

例一些一線、新一線城市「採取一區一策」優化限購等樓市限制性政策，促使非核心區去庫存的

同時，又不影響核心區域穩定房價，此舉值得更多城市借鑑。

不過野村指，雖然中國當局有可能推出更多刺激內房措施，惟並沒有可以立即扭轉樓市窘境

的「奇跡式解決方案」，對中央未來救市的行動和效果抱持較低期望。野村警告，目前內地房地

產行業走向，有點類似於１９９０年代的日本，即是地方政府、開發商、家庭甚至是部分銀行的

資產負債表衰退風險正在快速上升，按照此形勢，估計中央最多只能止住新房銷售的「螺旋式」

跌勢，並使其穩定在略高於目前水平的位置。

市場憧憬內地樓市政策持續開綠燈，內房股今日跑贏大市，融創中國（０１９１８）飆

１０﹒５％，龍湖（００９６０）升７﹒８％為今日最佳藍籌，碧桂園（０２００７）跟升

６﹒２％，越地（００１２３）升近５％，中海外（００６８８）升４﹒４％，雅居樂

（０３３８３）升３﹒９％，綠城（０３９００）升３％。

連帶物管股也大漲，碧桂園服務（０６０９８）抽升超７％，綠城服務（０２８６９）走高

５﹒１％，融創服務（０１５１６）升４﹒６％，金科服務（０９６６６）升３﹒９％，雅生活

（０３３１９）升３﹒３％。



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