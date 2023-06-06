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AH股新聞

06/06/2023 09:56

《Ａ股焦點》蘋概板塊受累，華興源創瀉１４％智立方跌１２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》萬眾期待的Ａｐｐｌｅ開發者大會ＷＷＤＣ終於舉行，正如外界
預料，今次重點落在Ａｐｐｌｅ首款ＭＲ混合實境裝置「Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ」上，但產品售
價達３４９９美元，較市傳的３０００美元貴，且要待２０２４年初才正式交貨。蘋果公司在會
中公布了ｉＰｈｏｎｅ最新作業系統ｉＯＳ　１７、ｉＰａｄＯＳ　１７等５大作業系統，亦推
出全新高階的Ｍａｃ機、Ｍ２　Ｍａｘ及Ｍ２　Ｕｌｔｒａ晶片，以及歷來最大屏幕的１５吋
ＭａｃＢｏｏｋ　Ａｉｒ。
　　天風國際分析師郭明錤昨晚就推文，表示投資者對Ａｐｐｌｅ何時推出生成式ＡＩ的關注度
高於　ＡＲ╱ＸＲ頭戴裝置，新推出的頭戴裝置是否成功，關鍵亦在ＡＩ╱ＡＩＧＣ。
　　蘋果美股盤後時段下跌，Ａ場蘋果概念亦捱沽，華興源創（滬：６８８００１）瀉
１４﹒４％，長盈精密（深：３００１１５）跌１３﹒８％，智立方（深：３０１３１２）跌
１２﹒１％，榮旗科技（深：３０１３６０）跌１１﹒８％，捷邦科技（深：３０１３２６）跌
１１﹒４％，賽騰股份（滬：６０３２８３）跌７﹒９％，美迪凱（滬：６８８０７９）跌
６﹒８％。（ｅｙ）
　　

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