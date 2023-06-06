《經濟通通訊社６日專訊》萬眾期待的Ａｐｐｌｅ開發者大會ＷＷＤＣ終於舉行，正如外界

預料，今次重點落在Ａｐｐｌｅ首款ＭＲ混合實境裝置「Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ」上，但產品售

價達３４９９美元，較市傳的３０００美元貴，且要待２０２４年初才正式交貨。蘋果公司在會

中公布了ｉＰｈｏｎｅ最新作業系統ｉＯＳ １７、ｉＰａｄＯＳ １７等５大作業系統，亦推

出全新高階的Ｍａｃ機、Ｍ２ Ｍａｘ及Ｍ２ Ｕｌｔｒａ晶片，以及歷來最大屏幕的１５吋

ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ。

天風國際分析師郭明錤昨晚就推文，表示投資者對Ａｐｐｌｅ何時推出生成式ＡＩ的關注度

高於 ＡＲ╱ＸＲ頭戴裝置，新推出的頭戴裝置是否成功，關鍵亦在ＡＩ╱ＡＩＧＣ。

蘋果美股盤後時段下跌，Ａ場蘋果概念亦捱沽，華興源創（滬：６８８００１）瀉

１４﹒４％，長盈精密（深：３００１１５）跌１３﹒８％，智立方（深：３０１３１２）跌

１２﹒１％，榮旗科技（深：３０１３６０）跌１１﹒８％，捷邦科技（深：３０１３２６）跌

１１﹒４％，賽騰股份（滬：６０３２８３）跌７﹒９％，美迪凱（滬：６８８０７９）跌

６﹒８％。（ｅｙ）



