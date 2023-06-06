《經濟通通訊社６日專訊》萬眾期待的Ａｐｐｌｅ開發者大會ＷＷＤＣ終於舉行，正如外界

預料，今次重點落在Ａｐｐｌｅ首款ＭＲ混合實境裝置「Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ」上，但產品售

價達３４９９美元，較市傳的３０００美元貴，且要待２０２４年初才正式交貨。

過往不少科技企業亦推出過頭戴式的虛擬現實設備，但是由於產品售價高且實用度低，未曾

受市場歡迎，天風國際分析師郭明錤昨晚就推文，蘋果新推出的ＭＲ頭戴裝置若發布成功，將對

３Ｄ交互設計與３Ｄ電腦圖像帶來巨大影響，但從長期來講，產品能否取得成功，關鍵因素在於

能否與ＡＩ及ＡＩＧＣ高度整合。郭明錤指出，投資者明顯對Ａｐｐｌｅ的ＭＲ頭戴裝置興趣降

低，因其未來兩年內可能仍難對供應商有顯著收入與利潤貢獻。

Ａ場ＭＲ概念股急跌，清越科技（滬：６８８４９６）瀉１６﹒１％，長盈精密

（深：３００１１５）跌１５﹒１％，智立方（深：３０１３１２）挫１１﹒８％，榮旗科技

（深：３０１３６０）跌１０﹒２％，兆威機電（深：００３０２１）跌停，雙象股份

（深：００２３９５）跌８﹒５％，美迪凱（滬：６８８０７９）跌８﹒１％，博眾精工

（滬：６８８０９７）走低７﹒７％，立訊精密（深：００２４７５）跌５﹒３％。（ｅｙ）

