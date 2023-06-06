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AH股新聞

06/06/2023 11:33

《中國要聞》跨國藥企在華申請司美格魯肽適應證，料推減肥針產品

　　《經濟通通訊社６日專訊》原被用於治療糖尿病的非胰高血糖素樣肽－１（ＧＬＰ－１）受
體激動劑，因具備抑制食欲、增加飽腹感等效果，在全球首富馬斯克的加持下，現已成為全球最
火爆的減肥藥。國家藥監局藥審中心官網顯示，全球胰島素巨頭諾和諾德的ＧＬＰ－１受體激動
劑司美格魯肽注射液的新適應證上市申請獲得受理，業內普遍認為，此次適應證上市申請大概率
與減重產品有關。
　　據內媒統計，在諾和諾德進軍ＧＬＰ－１減肥賽道之前，國內多家藥企亦已作出相關部署。
最先申請相關藥物減肥適應症的藥企是華東醫藥（深：０００９６３），旗下利拉魯肽注射液（
肥胖或超重適應證）上市許可申請於去年７月獲受理，至於該藥物的糖尿病適應症於今年３月獲
批，正在進行商業化；麗珠集團（０１５１３）（深：０００５１３）亦於日前透露，公司的司
美格魯肽已獲得臨床批件，正在全力推進產品的臨床工作，目前在做糖尿病適應證，下一步考慮
減肥適應證；國內醫藥龍頭恒瑞醫藥（滬：６００２７６）上月透露，其ＧＬＰ－１相關產品將
開展減重適應症的二期臨床試驗；至於信達生物（０１８０１）則與跨國藥企禮來共同開發瑪仕
度肽產品，亦在進行臨床研究。
　　華東醫藥現價升２﹒４％，麗珠集團Ａ跌０﹒７％，恒瑞醫藥升１﹒１％。
　
＊「減肥針」在港屬處方藥＊
　
　　ＧＬＰ－１是一種人體內存在的激素，可以通過促進身體分泌胰島素，參與人體血糖的調節
，而ＧＬＰ－１受體激動劑可以避免ＧＬＰ－１被自然降解，延長作用時間，發揮調節血糖的作
用，能抑制食欲、增加飽腹感、延緩胃排空和胃腸蠕動等，因此除了可以治療糖尿病，對減肥也
有效果，該藥物在美國已被批准用於治療肥胖症，去年１０月馬斯克自曝使用相關藥物減肥，引
發產品爆紅。
　　愛美之心人皆有之，被稱為「減肥針」、「瘦瘦筆」的ＧＬＰ－１減肥開始受到內地民眾關
注，但注射液在內地仍然屬於處方藥，不可以隨意購買，於是有人在網上找尋患有糖尿病的網友
，希望對方幫助自己代開ＧＬＰ－１類藥物。有內地醫生指出，ＧＬＰ－１類藥物具備副作用，
使用者會出現噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道反應。
　　至於在本港，「減肥針」亦屬於第一類藥物，同樣需要醫生處方才能購買。據網上資料，醫
生只會將減肥針提供給ＢＭＩ達３０以上的肥胖症患者，以及ＢＭＩ超過２７同時患有糖尿病、
高血壓等肥胖相關疾病的患者，並且需要在專業醫護人員指導下使用。（ｅｙ）

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