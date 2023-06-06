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AH股新聞

06/06/2023 08:58

《神州券商》頭部券商曝降薪傳聞，每月降五千至一萬元

　　《經濟通通訊社６日專訊》頭部券商中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）近日傳
出降薪消息，該券商投行業務中低職級員工的每月固定薪酬或將普降，根據職級每月固薪的降幅
在５０００元（人民幣．下同）至１００００元之間。
　　有內媒向該券商投行業務的多位中低職級員工進行求證，獲悉上述消息基本屬實。該券商一
位投行員工表示，本月工資已發，到手的工資確實下降了不少，稅前降幅更大。也有員工稱，今
年項目有所減少，相對而言下調工資有一定合理性。另有人士稱，此次普降範圍不包括試用期及
剛剛社招進來的職工。
　　另有消息稱，上述頭部券商對投行業務ＭＤ（董事總經理）以下職級員工的固定薪酬進行普
降，但暫未涉及獎金部分；ＭＤ或調整獎金但暫未下調基本工資。對此，受訪人士均表示不清楚

　　投行向來是券商人均收入最高的業務部門之一。２０２１年下半年，在業內激烈的「搶人大
戰」下，一些投行曾對員工薪酬做出一定調整，包括調整每月固薪與獎金比例、提高固定薪酬部
分等等。當時甚至有頭部券商針對應屆碩士生開出每月３﹒８萬元乃至４﹒５萬元的固定薪酬。
　　在業內人士看來，券商薪酬的下滑有多方面因素造成。一方面有市場環境影響，行業業績下
滑；另一方面監管層持續呼吁要科學設計薪酬體系，建立長期與短期兼顧的激勵機制。金融業薪
酬制度改革是大勢所趨，降薪方案範圍將是整個金融行業，如何建立科學合理的薪酬體系，需要
行業的持續探索。（ｌｃ）

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