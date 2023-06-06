《經濟通通訊社６日專訊》中國銀行間市場交易商協會公布多則自律處分信息，吉林銀行、

億聯銀行、光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）均因四平市城市發展投資控股有限公

司債融項目遭自律處分。

交易商協會公布對光大證券的自律處分信息，指光大證券作為四平城投相關債務融資工具的

主承銷商，存違反銀行間債券市場相關自律管理規則的行為。

公告指出的違反規則包括，一是明確知悉並具體參與兩家投資人向四平城投收取大額財務資

助的操作，推動相關債務融資工具的違規發行，干涉債務融資工具的發行利率，違背發行公平、

公正、公開的原則。二是自律問詢階段提供信息不真實、不准確、不完整。三是發行定價工作未

遵循公正原則，未同發行人簽署簿記建檔利率區間確認書。四是發行方案關於承銷方式的披露不

準確。

公告表示，根據銀行間債券市場相關自律規定，經自律處分會議審議，對光大證券予以嚴重

警告，責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入整改。

光大證券則回應稱，關於公司２０２０年「四平城投」債融項目收到中國銀行間市場交易商

協會自律處分的決定，公司高度重視，對相關問題開展了全面自查自糾，深入整改，避免再次發

生類似問題，對相關責任人將進行嚴肅追責問責。并表示近年來，公司通過重檢內部規章制度、

加強內控管理流程等措施，規範債務融資承銷發行工作，全面提升公司業務執業水平和規範性。

光大證券ＡＨ股均走低，Ａ股跌２﹒４％，Ｈ股跌１﹒４％。（ｄｗ）

