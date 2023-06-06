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AH股新聞

06/06/2023 12:09

《中國要聞》國鐵集團疫後首次大規模採購，首批訂單或達５００億

　　《經濟通通訊社６日專訊》國鐵集團在疫情後首恢復動車組大規模採購，５日對外發出多份
採購招標大單，招標金額或達５００億元（人民幣．下同）左右，內部人士料後續還有大筆採購

　　採購記錄中包括１０３組時速３５０公里復興號智能配置動車組，採購金額約２００億元左
右。是繼２０１９年之後，國鐵集團再次進行大規模動車組採購，而２０２０－２０２２年的動
車組採購大單缺乏，與疫情期間鐵路客流量不振有關。
　　此外還包括３萬輛鐵路貨車的採購，包括Ｃ７０Ｅ（Ｈ）型通用敞車和Ｘ７０型鐵路貨車，
還有４８３台機車和大量相關設備。有車輛製造商透露，考慮到大宗貨物公路汽車運輸正轉向鐵
路運輸，貨運增長前景看好，國鐵集團曾有意將貨車規模擴至１２０萬輛，而如今貨車保有量約
在百萬輛左右，則意味著還有２０萬輛的增長空間。據此判斷近幾年還會有比較大規模的貨車採
購計劃，不排除今年下半年還會有貨車車輛採購計劃出爐。
　　鐵路內部人士透露，這次招標金額粗略估算在５００億元左右，是２０２０年以來最大規模
的一次鐵路車輛採購大單。「這只是第一批次，預計後續還有大筆採購。」（ｄｗ）

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