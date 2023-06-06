《經濟通通訊社６日專訊》國鐵集團在疫情後首恢復動車組大規模採購，５日對外發出多份

採購招標大單，招標金額或達５００億元（人民幣．下同）左右，內部人士料後續還有大筆採購

。

採購記錄中包括１０３組時速３５０公里復興號智能配置動車組，採購金額約２００億元左

右。是繼２０１９年之後，國鐵集團再次進行大規模動車組採購，而２０２０－２０２２年的動

車組採購大單缺乏，與疫情期間鐵路客流量不振有關。

此外還包括３萬輛鐵路貨車的採購，包括Ｃ７０Ｅ（Ｈ）型通用敞車和Ｘ７０型鐵路貨車，

還有４８３台機車和大量相關設備。有車輛製造商透露，考慮到大宗貨物公路汽車運輸正轉向鐵

路運輸，貨運增長前景看好，國鐵集團曾有意將貨車規模擴至１２０萬輛，而如今貨車保有量約

在百萬輛左右，則意味著還有２０萬輛的增長空間。據此判斷近幾年還會有比較大規模的貨車採

購計劃，不排除今年下半年還會有貨車車輛採購計劃出爐。

鐵路內部人士透露，這次招標金額粗略估算在５００億元左右，是２０２０年以來最大規模

的一次鐵路車輛採購大單。「這只是第一批次，預計後續還有大筆採購。」（ｄｗ）

