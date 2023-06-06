《經濟通通訊社６日專訊》早前市場傳出內地將出台一攬子措施鬆綁樓市，今日國務院研究

發展中心旗下官媒《中國經濟時報》發表題為《一線城市房地產限購應適時優化調整》的文章，

稱６月中央地方政府樓策將加速出台，特別點名一線城市限購等政策調整值得關注。

文章並指，隨著中國「房住不炒」的房地產長效機制逐步建立，限購等這類房地產調整的行

政手段應適時優化調整，直至退出，而代之以穩定的、制度化的長效機制。



＊一線城市「採一區一策」部分放開限購＊



文章指，一季度後市場回溫動能減弱，４月成交熱度開始回落，進入５月，市場活躍度繼續

下滑。業內預計，６月中央和地方政府有望加快推進穩樓市政策的出台，進一步探索豐富的政策

工具箱，以支持居民合理住房需求的釋放，修復市場信心和預期。其中，一線城市房地產限購等

限制性政策調整值得關注。

至於調整力度，文章舉例一些一線、新一線城市「採取一區一策」優化限購等樓市限制性政

策，促使非核心區去庫存的同時，又不影響核心區域穩定房價，此舉值得更多城市借鑑。未來一

線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整限購等政策，對於一些住宅市場比較冷、購買

力較弱的區域，可能會先放開限購等政策，而對於一些住宅市場購買力較旺的地方，可能會繼續

執行限購等政策，保持具有風向標意義的一線城市房地產市場平穩、健康發展。（ｄｗ）

