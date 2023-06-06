《經濟通通訊社６日專訊》美國國家安全委員會發言人柯比周一（５日）在白宮表示，北京

方面 「越來越咄咄逼人」，批評中國在海上和空中的軍事攔截行為，是不安全和不專業，可能

會引起誤會和誤判，警告用不了多久就會引致傷亡事件。

柯比相信，解放軍攔截是要顯示不歡迎美軍軍艦在區內出現，但美方會按國際法，繼續在區

內航行和飛行，又表示美國希望兩國之間的對話能夠得到改善。他也透露，與中方商討安排國務

卿布林肯、財長耶倫和商務部長雷蒙多訪華取得進展，但未有透露詳情和訪華時間。

美國五角大樓上周六（３日）表示，中國海軍一艘軍艦在台灣海峽水域切入美國海軍驅逐艦

鍾雲號前方，距離僅１５０碼（１３７米），迫使後者採取規避動作。上個月，一架中國飛機在

一架美國偵察機飛過國際空域時在其前方急轉向。

北京反駁指，是美方首先滋事挑釁，強調採取的行動是應對挑釁的必要舉措，完全合理、合

法、安全、專業，又指堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和

平穩定。

在上述事件發生的同時，美國中央情報局局長伯恩斯在內的美國官員最近會見了他們的中方

同行。但是，美國國防部長奧斯汀和中國國防部長李尚福周末的握手並沒有增強雙方關係解凍的

希望，二人在隨後香格里拉對話會上的講話中都對對方加以批評。（ｊｔ）

