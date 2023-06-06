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AH股新聞

06/06/2023 11:33

【ＡＩ熱潮】馬斯克：訪華時與中方就ＡＩ問題進行富有成效探討

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《路透》報道，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）首席執行官馬斯克在推
特直播上表示，在此前的中國之行中，他與中國高級官員在人工智能（ＡＩ）的風險以及對一些
監督和監管的需求問題上，進行了富有成效的探討。
　　４月１１日，國家互聯網信息辦公室開始就《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）
》向社會公開徵求意見。專家分析，《徵求意見稿》提出多個層面的監管意見，強調權益保護，
防止「濫用」行為，有助於中國的生成式人工智能技術健康發展。業內人士表示，《徵求意見稿
》的出台，意味著ＡＩ行業的標準化步伐正加快，劃定界限的同時，也為其留下了充分的發展空
間，致力於避免「先污染後治理」的困境。隨著更多應用落地，一些潛在的風險將被認識和暴露
，監管側措施也會更加「對症」，《徵求意見稿》只是第一步。
　　馬斯克從５月３０日抵達北京，到６月１日離開。美媒稱，馬斯克此次訪問正值美中緊張局
勢加劇之際，標誌著中國是特斯拉的重要市場。馬斯克明確表示，美中利益交融，密不可分。特
斯拉公司反對「脫勾斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。（ｊｔ）

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