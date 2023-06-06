《經濟通通訊社６日專訊》滬深股市今早未明朗，上證綜合指數（滬綜指）窄幅低開

０﹒１２％，報３２２８﹒４１點，深成指低開０﹒１６％，白酒股造好，科技股走低。

近日地方財政問題開始引發關注，有調查指金融界視中國地方債務是今年亞洲市場頭號風險

，《新華社》昨日（５日）盤後發表《如何看待當前地方財政運行態勢》，罕有回應地方財政問

題。報道引述財政部相關負責人表示，中國政府債務率不高，地方政府債務主要是分布不均勻，

有的地方債務風險較高，還本付息壓力較大，但強調中國財政狀況健康安全，為應對風險留出足

夠空間。該人士指，財政部已督促地方當局牢牢守住不發生系統性風險的底線。

人民幣跌破７元後繼續走弱，中間價今較上個交易日急跌１７１點子，再刷超過７個月新低

，但貨幣政策寬鬆預期仍然不改。四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村鎮銀行自６月起調降部

分期限定期存款利率，下降幅度大多在５至３０個點子，調降後上述銀行５年期定存產品利率基

本都降至４％以下。有分析指，在不失控的前提下，匯率順應內外壓力階段性偏弱波動有助於減

輕出口和經濟成長壓力。

人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３５０億元，連續兩日

收水５８０億元。（ｅｙ）

