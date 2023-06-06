《經濟通通訊社６日專訊》滬深股市今早表現好淡爭持，貨幣寬鬆預期下金融、地產股領漲

，但蘋果概念、半導體板塊捱沽，滬綜指半日僅升０﹒０５％，深成指跌０﹒５３％，創業板指

跌０﹒８９％，兩市半日成交５５０５億元（人民幣．下同），較上個交易日（５日）同時段成

交減少３﹒５％。

人民幣匯率跌７後繼續走弱，中間價今較上個交易日急跌１７１點子，再刷超過７個月新低

，但貨幣政策寬鬆預期仍然不改。有分析指，在不失控的前提下，匯率順應內外壓力階段性偏弱

波動有助於減輕出口和經濟成長壓力。

官媒《中國證券報》引述分析師指，５月新增信貸規模同比或繼續有所回落，但環比有望

繼續回升。當前通脹壓力較低，貨幣政策發力仍有空間，可考慮定向降準及進一步降息，降低微

觀主體借貸成本。浙商證券首席經濟學家李超也預計下半年有降準、降息可能。



＊村鎮銀行降存款利率，金融股拉漲＊



四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村鎮銀行自６月起調降部分期限定期存款利率，下降幅

度大多在５至３０個點子，調降後上述銀行５年期定存產品利率基本都降至４％以下。在人民幣

連日貶值之際，再有多家銀行下調存款利率，反映中國當局對貨幣寬鬆提振經濟的決心。保險股

領漲，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒９％，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒１％

，中國平安（滬：６０１３１８）走高１﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）揚１﹒３％；

四大行亦升，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒８％，工商銀行（滬：６０１３９８）、農

業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，建設銀行（滬：６０１９３９）揚０﹒８％。



＊蘋果ＭＲ裝置市場反應不強，拖累概念股＊



蘋果公司在開發者大會公布首款ＭＲ混合實境裝置「Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ」上，但產品售

價達３４９９美元，較市傳的３０００美元貴，且要待２０２４年初才正式交貨。天風國際分析

師郭明錤認為，投資者明顯對Ａｐｐｌｅ的ＭＲ頭戴裝置興趣降低，因其未來兩年內可能仍難對

供應商有顯著收入與利潤貢獻。

Ａ場ＭＲ概念股急跌，清越科技（滬：６８８４９６）瀉１６﹒１％，長盈精密

（深：３００１１５）跌１８﹒７％，長盈精密（深：３００１１５）瀉１７﹒４％，智立方

（深：３０１３１２）挫１３﹒５％，榮旗科技（深：３０１３６０）跌１３％，兆威機電

（深：００３０２１）跌停，雙象股份（深：００２３９５）跌９﹒６％，美迪凱

（滬：６８８０７９）跌９％，立訊精密（深：００２４７５）跌５﹒５％。

英偉達ＣＥＯ黃仁勳已經返回美國，打破此前訪華傳聞，英偉達概念股散水，奧比中光

（滬：６８８３２２）挫７﹒５％，九號公司（滬：６８９００９）跌５﹒５％，和林微納

（滬：６８８６６１）跌５﹒２％，聯創電子（深：００２０３６）跌４﹒９％，天准科技

（滬：６８８００３）走低４﹒６％。（ｅｙ）

