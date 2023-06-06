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AH股新聞

06/06/2023 13:33

《Ａ股行情》滬綜指午後轉跌０﹒３％，深成指跌０﹒８％

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後市況轉稍差，滬綜指跌０﹒３％，報
３２２２﹒７９點，滬深３００指數軟０﹒１４％，深成指跌０﹒８％。上海Ｂ股軟０﹒１６％
，深圳Ｂ股升０﹒２５％。（ｅｙ）

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