《經濟通通訊社６日專訊》滬深股市今早表現好淡爭持，貨幣寬鬆預期下金融、地產股先是

領漲，但在午後風雲突變升幅煙消雲散，加上蘋果概念、半導體板塊捱沽。滬綜指午後明確跌勢

且愈踩愈深，全日收跌１﹒１５％，報３１９５﹒３４點，是今年１月１３日以來首度收盤失守

三千二，全日最低位３１８９﹒２７點則為一周新低。

科技股佔比較重的深市跌幅更大，深成指挫１﹒５８％，創業板指跌１﹒７％。市況急轉彎

推高成交，兩市全日成交９３７５億元（人民幣．下同），按日增加７﹒３％，陸股通淨流出超

過１０億元。



＊金融股早段升幅無影＊



人民幣匯率跌穿７後繼續走弱，中間價今日較上日急跌１７１點子，再刷超過７個月新低。

在人民幣連日貶值之際，再有多家銀行下調存款利率， 四川、吉林、內蒙古、山東等地多家村

鎮銀行自６月起調降部分期限定期存款利率，下降幅度大多在５至３０個點子，調降後上述銀行

５年期定存產品利率基本都降至４％以下。

匯率貶值則會拖累人民幣計價資產表現，金融板塊今日經歷過山車行情，保險股今早升幅顯

著，全日收市升幅收窄，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒７％，中國人保

（滬：６０１３１９）升１﹒１％，中國平安（滬：６０１３１８）揚０﹒５％，中國人壽

（滬：６０１６２８）則跌０﹒６％；四大行本來升約１－２％，收市時表現回調，中國銀行

（滬：６０１９８８）僅升０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行

（滬：６０１２８８）無升跌，建設銀行（滬：６０１９３９）倒跌０﹒２％。



＊蘋果發布會反應弱，蘋概很失望＊



蘋果公司在開發者大會公布首款ＭＲ混合實境裝置「Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ」上，但產品售

價達３４９９美元，較市傳的３０００美元貴，且要待２０２４年初才正式交貨。天風國際分析

師郭明錤認為，投資者明顯對Ａｐｐｌｅ的ＭＲ頭戴裝置興趣降低，因其未來兩年內可能仍難對

供應商有顯著收入與利潤貢獻。

Ａ場ＭＲ概念股急跌，清越科技（滬：６８８４９６）瀉兩成跌停，長盈精密

（深：３００１１５）跌１８﹒９％，智立方（深：３０１３１２）挫１４﹒９％，榮旗科技

（深：３０１３６０）跌１４﹒７％，兆威機電（深：００３０２１）、雙象股份

（深：００２３９５）跌停，知名蘋概股立訊精密（深：００２４７５）跌７﹒３％，歌爾股份

（深：００２２４１）則跌６﹒９％。

英偉達ＣＥＯ黃仁勳已返美國，打破此前訪華傳聞，英偉達概念股散水，奧比中光

（滬：６８８３２２）挫１１％，和林微納（滬：６８８６６１）跌８﹒５％，天准科技

（滬：６８８００３）走低７﹒１％，九號公司（滬：６８９００９）跌６﹒８％，聯創電子

（深：００２０３６）跌６﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８０８﹒１６ －０﹒９４

上證綜合指數 ３１９５﹒３４ －１﹒１５ ３８７４﹒９２

上證Ａ股指數 ３３４９﹒５２ －１﹒１５

深證成份指數 １０７７３﹒４５ －１﹒５８ ５４９９﹒６５

深圳創業板指數 ２１６４﹒８１ －１﹒７０ ２５７２﹒６４

上證Ｂ股指數 ２７２﹒７９ －０﹒５３

深證Ｂ股指數 １１１１﹒０５ －０﹒０８

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