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AH股新聞

06/06/2023 15:13

《深股通》深成指全日收跌１﹒５８％，報１０７７３﹒４５點

　　《經濟通通訊社６日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒５８％，報１０７７３﹒４５點。
　　蘋果公司在開發者大會公布首款ＭＲ混合實境裝置「Ｖｉｓｉｏｎ　Ｐｒｏ」上，但產品售
價達３４９９美元，較市傳的３０００美元貴，且要待２０２４年初才正式交貨。Ａ場ＭＲ概念
股急跌，長盈精密（深：３００１１５）跌１８﹒９％，智立方（深：３０１３１２）挫
１４﹒９％，榮旗科技（深：３０１３６０）跌１４﹒７％。
　　由工信部主辦，中國信通院等承辦的「算力創新發展高峰論壇」昨日在北京召開。會上，全
國一體化算力算網調度平台（１﹒０版）正式發布。算力板塊活躍，銘普光磁
（深：００２９０２）升一成漲停，天孚通信（深：３００３９４）飆５％，鴻博股份
（深：００２２２９）升０﹒２％。
　　無線耳機概念股也大跌，立訊精密（深：００２４７５）瀉７﹒３％，歌爾股份
（深：００２２４１）跌６﹒９％，科大訊飛（深：００２２３０）跌４﹒９％，藍思科技
（深：３００４３３）跌近４％，鵬鼎控股（深：００２９３８）跌３﹒２％，贛鋒鋰業
（深：００２４６０）跌２﹒２％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌０﹒８％。（ｊｔ）

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