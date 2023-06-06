《經濟通通訊社６日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒５８％，報１０７７３﹒４５點。

蘋果公司在開發者大會公布首款ＭＲ混合實境裝置「Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ」上，但產品售

價達３４９９美元，較市傳的３０００美元貴，且要待２０２４年初才正式交貨。Ａ場ＭＲ概念

股急跌，長盈精密（深：３００１１５）跌１８﹒９％，智立方（深：３０１３１２）挫

１４﹒９％，榮旗科技（深：３０１３６０）跌１４﹒７％。

由工信部主辦，中國信通院等承辦的「算力創新發展高峰論壇」昨日在北京召開。會上，全

國一體化算力算網調度平台（１﹒０版）正式發布。算力板塊活躍，銘普光磁

（深：００２９０２）升一成漲停，天孚通信（深：３００３９４）飆５％，鴻博股份

（深：００２２２９）升０﹒２％。

無線耳機概念股也大跌，立訊精密（深：００２４７５）瀉７﹒３％，歌爾股份

（深：００２２４１）跌６﹒９％，科大訊飛（深：００２２３０）跌４﹒９％，藍思科技

（深：３００４３３）跌近４％，鵬鼎控股（深：００２９３８）跌３﹒２％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌２﹒２％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌０﹒８％。（ｊｔ）

