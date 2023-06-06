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AH股新聞

06/06/2023 10:35

《Ａ股焦點》全國一體化算力算網調度平台正式發布，算力板塊活躍

　　《經濟通通訊社６日專訊》由工信部主辦，中國信通院等承辦的「算力創新發展高峰論壇」
昨日（５日）在北京召開。會上，全國一體化算力算網調度平台（１﹒０版）正式發布。
　　該平台匯聚通用算力、智能算力、高性能算力、邊緣算力等多元算力資源，針對通用、智算
、超算等不同客戶的不同需求，設計異構資源池調度引擎，實現不同廠商的異構資源池的算力動
態感知與作業智能分發調度。特別在ＡＩ訓練作業調度流程中，作業可在智算資源池上進行訓練
推理，在通用算力資源池部署，從而實現跨資源池╱跨架構╱跨廠商的異構算力資源調度，目前
已接入天翼雲、華為雲、阿里雲等。
　　算力板塊開盤活躍，銘普光磁（深：００２９０２）升一成漲停，天孚通信
（深：３００３９４）飆７﹒２％，鴻博股份（深：００２２２９）抽升６﹒２％，亞康股份
（深：３０１０８５）走高５﹒３％，東方國信（深：３００１６６）升４﹒７％，新易盛
（深：３００５０２）升２﹒３％，海天瑞聲（滬：６８８７８７）升１﹒７％，中科曙光
（滬：６０３０１９）升１﹒６％，中國聯通（滬：６０００５０）升１﹒４％，潤和軟件
（深：３００３３９）升超１％。（ｊｔ）

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