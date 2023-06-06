《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場已有兩家上市房企被終止上市，繼藍光發展

（滬：６００４６６）之後，嘉凱城（深：０００９１８）因連續２０個交易日收盤價低於１元

（人民幣．下同）面值，深交所昨日（５日）向公司發出擬終止其股票上市的事先告知書，嘉凱

城將被直接摘牌，不會進入退市整理期。

嘉凱城最初是由浙江省國資委控股的國有房企，該公司於２０１６年獲恒大地產斥資入主，

不過出現了同業競爭問題，嘉凱城在恒大地產的經營下邁向「去地產化」，大量出售子公司，兩

年後主力發展電影院線業務，但房地產發展仍然是嘉凱城的主要業務。最終，恒大系於２０２１

年將嘉凱城控股權轉讓給華健控股，華健控股實控人王忠明是恒大主席許家印的老朋友，曾投資

過恒大旗下不少業務，包括恒大汽車（００７０８）、房車寶和恒大冰泉等。

在恒大的一番操作之後，嘉凱城財務表現變得十分糟糕，公司已經連續三年虧損，盡管公司

在長三角地區仍有存量住宅及商業項目，但其截至去年底淨資產為負的１﹒１億元人民幣，顯然

資不抵債。

面臨退市命運的房企陸續有來，債務違約纏身的豪宅開發商泰禾集團（深：０００７３２）

已連續第２０日收盤價低於面值，處於停牌狀態，等待深交所作出退市決定，至於陽光城

（深：０００６７１）及粵泰股份（滬：６００３９３）亦將在未來數日內達到跌破面值退市的

條件。



＊官媒評論房企退市現象＊



對於房企退市潮，《證券日報》發表報道，此番退市風波背後，由於整體市場復甦緩慢、債

務違約增加、部分房企出現大額虧損等內外部因素，導致投資者對公司信心受挫、資本市場對部

分出險房企安全性產生擔憂，使股價承壓。但這並不是意味著整體房地產行業沒有投資價值，恰

恰相反，行業中優秀企業的市值表現仍值得關注和期待。

報道指，上市房企退市短期將降低房地產行業甚至上下游相關行業關注度、影響投融資活力

以及融資渠道的暢通，但在全面註冊制下，資本市場有進有出是市場化、常態化表現，呼籲市場

應理性看待出險房企退市現象。（ｅｙ）

