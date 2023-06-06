《經濟通通訊社６日專訊》受去年第四季以來省內電力供應緊張疊加今年乾旱影響，「水電

大省」雲南的電解鋁企業先後多次減產，合計減產規模達２００萬噸，至目前尚未復產。近日網

上流傳，雲南給予電解鋁行業２００萬千瓦電力用於復產。據上海有色網（ＳＭＭ）調研，雲南

近期來水量有所增加，水電發電量逐步好轉，目前省內電解鋁企業均在等待準確的復產通知，電

力規模及復產規模均未有明確的消息，預計６月下旬省內或有少量復產預期，總體復產規模仍需

等待更明確的電力通知。

ＳＭＭ鋁分析師李加會表示，雲南有１１家在產電解鋁企業，電解鋁建成總產能達５６０萬

噸。減產後省內電解鋁運行規模約３２６萬噸，較去年同期下降１５０萬噸左右。如６、７月水

電供應寬鬆，給予電解鋁企業復產電力，１１家在產電解鋁企業齊頭並進復產，月復產規模總量

料為１０９萬噸，復產規模在２０％左右。屆時雲南電解鋁運行產能將在４３５萬噸附近，但要

達到去年８月的運行高位，則需將近兩個月的持續通電復產。

不過，在漫長復產過程後，企業又將面臨第四季的枯水期，按目前雲南電解鋁利潤１５００

元人民幣╱噸來計算，一個電解槽投資回報期大約需要３個月，短暫的豐水期不能保證復產的產

能回本，故企業肯定會慎重考慮復產節奏。預計２０２３年雲南全年電解鋁產量或在３８５萬噸

，同比下降８﹒３％。（ｓｌ）

