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AH股新聞

06/06/2023 10:13

《中國要聞》傳雲南放電予電解鋁企業復產，業界指未有明確消息

　　《經濟通通訊社６日專訊》受去年第四季以來省內電力供應緊張疊加今年乾旱影響，「水電
大省」雲南的電解鋁企業先後多次減產，合計減產規模達２００萬噸，至目前尚未復產。近日網
上流傳，雲南給予電解鋁行業２００萬千瓦電力用於復產。據上海有色網（ＳＭＭ）調研，雲南
近期來水量有所增加，水電發電量逐步好轉，目前省內電解鋁企業均在等待準確的復產通知，電
力規模及復產規模均未有明確的消息，預計６月下旬省內或有少量復產預期，總體復產規模仍需
等待更明確的電力通知。
　　ＳＭＭ鋁分析師李加會表示，雲南有１１家在產電解鋁企業，電解鋁建成總產能達５６０萬
噸。減產後省內電解鋁運行規模約３２６萬噸，較去年同期下降１５０萬噸左右。如６、７月水
電供應寬鬆，給予電解鋁企業復產電力，１１家在產電解鋁企業齊頭並進復產，月復產規模總量
料為１０９萬噸，復產規模在２０％左右。屆時雲南電解鋁運行產能將在４３５萬噸附近，但要
達到去年８月的運行高位，則需將近兩個月的持續通電復產。
　　不過，在漫長復產過程後，企業又將面臨第四季的枯水期，按目前雲南電解鋁利潤１５００
元人民幣╱噸來計算，一個電解槽投資回報期大約需要３個月，短暫的豐水期不能保證復產的產
能回本，故企業肯定會慎重考慮復產節奏。預計２０２３年雲南全年電解鋁產量或在３８５萬噸
，同比下降８﹒３％。（ｓｌ）

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