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AH股新聞

06/06/2023 11:33

《行業數據》中汽協：５月汽車經銷商庫存預警指數降至５５﹒４％

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國汽車流通協會（中汽協）發布，２０２３年５月中國汽車經
銷商庫存預警指數為５５﹒４％，同比下降１﹒４個百分點，環比下降５個百分點，庫存預警指
數位於榮枯線之上，汽車流通行業景氣度有所好轉。
　　從分指數情況看，５月庫存、從業人員指數環比下降，市場需求、平均日銷量、經營狀況指
數環比上升。五一期間，各地營銷活動陸續啟動，汽車市場需求回暖，經銷商盈利水平有所提升
。　
　　中汽協指出，隨著國六Ｂ（汽車排放標準）過渡政策出台，汽車終端價格總體恢復穩定，消
費者觀望情緒得到顯著改善。隨著５月各地營銷活動啟動、部分省市繼續發放消費券或出台購車
鼓勵措施以及廠商紛紛推出限時購車優惠政策，經銷商門店客流、訂單等指標有所提升，整體市
場需求溫和回升。中汽協預計，５月份乘用車終端銷量在１７５萬輛左右，環比繼續小幅上升。
　　值得注意的是，整體車市溫和增長的背後是新能源汽車銷量的逐步走高。據乘聯會預估，５
月新能源乘用車廠商批發銷量６７萬輛，環比增長１１％，同比增長５９％；１－５月全國乘用
車廠商新能源批發２７８萬輛，同比增長４６％。（ｓｌ）

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