《經濟通通訊社６日專訊》中國汽車流通協會（中汽協）發布，２０２３年５月中國汽車經

銷商庫存預警指數為５５﹒４％，同比下降１﹒４個百分點，環比下降５個百分點，庫存預警指

數位於榮枯線之上，汽車流通行業景氣度有所好轉。

從分指數情況看，５月庫存、從業人員指數環比下降，市場需求、平均日銷量、經營狀況指

數環比上升。五一期間，各地營銷活動陸續啟動，汽車市場需求回暖，經銷商盈利水平有所提升

。

中汽協指出，隨著國六Ｂ（汽車排放標準）過渡政策出台，汽車終端價格總體恢復穩定，消

費者觀望情緒得到顯著改善。隨著５月各地營銷活動啟動、部分省市繼續發放消費券或出台購車

鼓勵措施以及廠商紛紛推出限時購車優惠政策，經銷商門店客流、訂單等指標有所提升，整體市

場需求溫和回升。中汽協預計，５月份乘用車終端銷量在１７５萬輛左右，環比繼續小幅上升。

值得注意的是，整體車市溫和增長的背後是新能源汽車銷量的逐步走高。據乘聯會預估，５

月新能源乘用車廠商批發銷量６７萬輛，環比增長１１％，同比增長５９％；１－５月全國乘用

車廠商新能源批發２７８萬輛，同比增長４６％。（ｓｌ）

