《經濟通通訊社６日專訊》第三方簽證服務機構威孚仕ＶＦＳ Ｇｌｏｂａｌ表示，

２０２３年以來，多個國家陸續宣布取消或放寬入境防疫限制，被壓抑許久的出境需求快速釋放

，截至２０２３年５月２０日，中國的簽證申請量已恢復至疫情前同期的３５％。中國遊客簽證

申請需求量較大的目的地包括加拿大、德國、意大利、英國和美國，而在距中國較近的國家中，

日本、南韓和泰國需求量較大。

值得注意的趨勢是，愈來愈多簽證申請人使用上門簽證等個人化服務，截至２０２３年５月

２０日，威孚仕ＶＦＳＧｌｏｂａｌ簽證中心在中國的上門簽證服務預訂量較２０１９年同期增

長４０％。

威孚仕ＶＦＳＧｌｏｂａｌ中國區和蒙古的首席運營官Ｋｉｓｈｅｎ Ｓｉｎｇｈ表示，中

國正同時經歷業務重啟和簽證申請旺季，自２０２３年３月起，簽證需求旺盛，預約量激增。威

孚仕ＶＦＳＧｌｏｂａｌ截至５月底已於中國重新開放８０％的簽證申請中心，以應對中國市場

積壓的簽證申請需求，預計今年出行需求量將持續保持高位。目前威孚仕ＶＦＳＧｌｏｂａｌ在

中國１６個城市運營逾４００個簽證申請中心，為３５個政府客戶提供簽證申請服務。（ｓｌ）

