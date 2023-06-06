《經濟通通訊社６日專訊》廣西發改委６日發公告就《廣西壯族自治區政府投資管理辦法》

公開徵求意見。

《辦法》擬明確，自治區各級人民政府不得將招商引資項目通過國有及國有控股企業違規轉

為政府投資項目，不得在國有及國有控股企業項目未履行投資合規程序前實施投資決策，不得通

過國有及國有控股企業舉債或者變相融資，不得為國有及國有控股企業融資提供任何形式的擔保

或者承諾償還。



＊激發社會投資活力，將政府資金資源用在經濟民生＊



國有企業以市場化方式融資建設的項目，無後續資金保障以及因決策失誤難以繼續實施的，

應按照「誰舉債、誰負責」的原則，由國有企業自行負責清理處置，政府不承擔償還債務責任。

國有及國有控股企業對外投融資應當遵循審慎原則，嚴格控制資產負債率，不得脫離實際過

度舉債；舉債融資時應主動聲明不承擔政府融資職能、所舉債務是企業債務，地方政府不承擔償

債責任。

廣西發改委表示，該《辦法》意在充分發揮政府投資作用，提高政府投資效益，規範政府投

資行為，激發社會投資活力，切實把有限的資金和資源更多用在發展經濟、改善民生上。

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