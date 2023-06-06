《經濟通通訊社６日專訊》黑龍江哈爾濱一幢３１層高住宅大廈４月底時有低層業主大拆主

力牆擬開健身室，致該大廈牆身裂縫蔓延上廿幾樓，二百多戶居民緊急疏散無家可歸，４名相關

責任人被捕。不過人類總要重覆犯錯，廣東肇慶四會市一幢１１層高住宅大廈近日有業主買下２

樓全部４２個單位計劃全面拆牆打通，打算開娛樂場所。為加快拆牆進度，工人將挖掘機吊上２

樓施工，還直接打穿一樓天花板方便運輸建築垃圾。目前拆牆工程進行了近三分一，現場「滿目

瘡痍」，裸露出不少鋼筋；樓上３００多個單位之中已有多個單位出現裂縫，住戶人心惶惶。

四會市住建局６日通報，５月２９日接報後立即派質量技術監督人員到涉事四會市吾悅廣場

悅公館２棟公寓２樓現場核查，證實涉事姓姚業主在未取得施工許可證即擅自動用大型機械拆除

間隔牆體，初步統計已違規施工約７００平方米。姚某名下２樓整層共４２套公寓房建築面積為

１８４２﹒６４平方米。四會市住建局已對姚某發出責令改正違法行為通知書，責令其立即停止

施工並限期改正，同時將姚某涉嫌擅自施工的違法行為移送至四會市城管局依法依規處置。

吾悅廣場悅公館為新城控股（滬：６０１１５５）旗下項目。



＊官方：涉事建築物結構暫無安全問題＊



通報又指，廣東省建築科學研究院結構部專家和深圳市同濟人建築設計有限公司（吾悅廣場

悅公館２棟公寓樓原設計單位）專家３日到現場查勘，初步複核判斷該建築物暫不存在結構安全

問題。深圳市同濟人建築設計有限公司５日就現場部分牆體被拆除後的影響作初步評估報告，指

暫未影響主體結構安全，並建議由專門檢測機構進行全面檢測和評估。四會市住建局將盡快組織

廣東省建築科學研究院專家對涉事公寓樓進行全面檢測評估，對有出現裂縫的公寓逐一排查，並

根據檢測評估結果依法依規處置。（ｓｌ）

