《經濟通通訊社６日專訊》中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝６日會見花旗
集團首席執行官范潔恩（Ｊａｎｅ Ｆｒａｓｅｒ）一行。雙方就國際經濟金融市場形勢、深化
中國金融市場開放等議題進行了交流。（ｓｌ）
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06/06/2023 17:55
《神州金融》人行副行長潘功勝晤花旗ＣＥＯ，談金融市場開放
《經濟通通訊社６日專訊》中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝６日會見花旗
集團首席執行官范潔恩（Ｊａｎｅ Ｆｒａｓｅｒ）一行。雙方就國際經濟金融市場形勢、深化
中國金融市場開放等議題進行了交流。（ｓｌ）
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