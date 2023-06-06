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AH股新聞

06/06/2023 17:55

《神州金融》人行副行長潘功勝晤花旗ＣＥＯ，談金融市場開放

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝６日會見花旗
集團首席執行官范潔恩（Ｊａｎｅ　Ｆｒａｓｅｒ）一行。雙方就國際經濟金融市場形勢、深化
中國金融市場開放等議題進行了交流。（ｓｌ）

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