《經濟通通訊社６日專訊》浙商證券（滬：６０１８７８）前任總裁王青山早前被傳「失聯

」逾一個月後因個人原因辭職。官媒《證券時報》旗下《券商中國》引述消息指，新總裁人選已

有眉目。浙商證券實際控制人浙江省交通投資集團有限公司６月６日上午召開會議，提名浙江省

交通投資集團財務有限責任公司董事長、黨委書記錢文海，為浙商證券新總裁人選。

據浙江省交通投資集團財務有限責任公司官網，４８歲的錢文海是管理學碩士，高級工程師

，註冊會計師。曾任浙江溫州甬台溫高速公路有限公司副總經理、黨委委員，浙江省交通投資集

團有限公司資產管理部副經理、經營產業部經理，浙江省交投地產集團有限公司總經理、黨委委

員等。報道引述知情人士透露，錢文海在交投集團內頗受重視，曾在集團內各級單位和崗位歷練

，熟悉不同業務條線，管理經驗也較為豐富，其於交投集團財務公司的工作經歷，與證券行業亦

有一定的金融行業相關性。

今年４月，內地有消息指，「８０後」浙商證券總裁王青山３月３１日參加浙江省交通投資

集團財務有限公司幹部會議時，被「叫出會場」，之後失聯。浙商證券相關人士４月初回應傳聞

時表示，「總裁正在休假」。至５月１２日，浙商證券公告稱，近日公司董事會收到董事、總裁

王青山的書面辭職報告，王青山因個人原因申請辭去董事、總裁及其他相關職務。王青山的辭職

自送達董事會之日起生效，由公司董事會秘書張暉代為履行總裁職務。（ｓｌ）

