《經濟通通訊社６日專訊》人社部６日啟動２０２３年百日千萬招聘專項行動，以「職引未

來 築夢青春」為主題，利用１００天時間集中為高校畢業生等群體提供超過千萬個就業崗位，

助高校畢業生及各類勞動者求職就業。

人社部將聚焦需求量大、市場緊缺、發展前沿等領域，面向醫藥衛生、信息技術、先進製造

、節能環保等重點行業，推出行業性專場招聘活動；聚焦高校比較集中、畢業生數量較多、流動

就業需求較大的地區，推出區域性專場招聘活動；聚焦高校畢業生等青年，兼顧其他各類群體求

職需求，推出不同定位、不同特色的群體性專場招聘活動。

人社部並將在中國公共招聘網、中國國家人才網開設線上招聘平台，輪次舉辦各類線上招聘

活動；各地也將在本地公共招聘服務網站開設省級平台同步發布招聘信息，開展各具特色的直播

帶崗、入企探崗、視頻雙選會、雲招聘等線上活動，以及組織一系列線下招聘服務。

中國紡織工業聯合會、中國有色金屬工業協會、中國汽車工業協會、中國快遞協會、中國輕

工業聯合會、中國建築業協會、中國保險行業協會、中國連鎖經營協會等行業協會，中國國際技

術智力合作有限公司、國投集團、智聯招聘、５８同城、前程無憂、獵聘網、ＢＯＳＳ直聘、一

覽英才網、丁香園、美團、醫脈同道、衛人就業網、螞蟻集團、阿里國際等市場主體將全程參與

，推出面向不同行業、不同區域和不同群體的針對性就業服務。（ｓｌ）

