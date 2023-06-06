《經濟通通訊社６日專訊》人社部６日啟動２０２３年百日千萬招聘專項行動，以「職引未
來 築夢青春」為主題，利用１００天時間集中為高校畢業生等群體提供超過千萬個就業崗位，
助高校畢業生及各類勞動者求職就業。
人社部將聚焦需求量大、市場緊缺、發展前沿等領域，面向醫藥衛生、信息技術、先進製造
、節能環保等重點行業，推出行業性專場招聘活動；聚焦高校比較集中、畢業生數量較多、流動
就業需求較大的地區，推出區域性專場招聘活動；聚焦高校畢業生等青年，兼顧其他各類群體求
職需求，推出不同定位、不同特色的群體性專場招聘活動。
人社部並將在中國公共招聘網、中國國家人才網開設線上招聘平台，輪次舉辦各類線上招聘
活動；各地也將在本地公共招聘服務網站開設省級平台同步發布招聘信息，開展各具特色的直播
帶崗、入企探崗、視頻雙選會、雲招聘等線上活動，以及組織一系列線下招聘服務。
中國紡織工業聯合會、中國有色金屬工業協會、中國汽車工業協會、中國快遞協會、中國輕
工業聯合會、中國建築業協會、中國保險行業協會、中國連鎖經營協會等行業協會，中國國際技
術智力合作有限公司、國投集團、智聯招聘、５８同城、前程無憂、獵聘網、ＢＯＳＳ直聘、一
覽英才網、丁香園、美團、醫脈同道、衛人就業網、螞蟻集團、阿里國際等市場主體將全程參與
，推出面向不同行業、不同區域和不同群體的針對性就業服務。（ｓｌ）
香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問