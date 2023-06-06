《經濟通通訊社６日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，所屬子公

司擬於今年開展金額為２７５７萬美元的利率掉期，該額度使用期限為昨天至明年６月４日，連

同過往存續業務，在有關期間內任何時間持倉規模不超過７﹒６２億美元。

該集團指，開展利率掉期為合理控制利率、匯率風險，秉持中性的風險管理原則，並使用自

有資金，不涉及募集資金。（ｗｈ）

