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AH股新聞

06/06/2023 07:53

《國企紅籌》中遠海能（１１３８）開展利率掉期涉２７５７萬美元

　　《經濟通通訊社６日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，所屬子公
司擬於今年開展金額為２７５７萬美元的利率掉期，該額度使用期限為昨天至明年６月４日，連
同過往存續業務，在有關期間內任何時間持倉規模不超過７﹒６２億美元。
　　該集團指，開展利率掉期為合理控制利率、匯率風險，秉持中性的風險管理原則，並使用自
有資金，不涉及募集資金。（ｗｈ）

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