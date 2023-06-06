《經濟通通訊社６日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，關於中
國一拖集團財務完成解散，已收回全部初始投資成本，不存在損害其及股東利益情形。
該集團指，一拖財務工商註銷登記手續已辦理完畢，將不再納入其合併報表範圍，而一拖財
務解散註銷是為落實金融監管政策，不會對整體業務發展和財務狀況產生重大不利影響。
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06/06/2023 07:53
《國企紅籌》第一拖拉機（０３８）收回全部一拖財務初始投資成本
《經濟通通訊社６日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，關於中
國一拖集團財務完成解散，已收回全部初始投資成本，不存在損害其及股東利益情形。
該集團指，一拖財務工商註銷登記手續已辦理完畢，將不再納入其合併報表範圍，而一拖財
務解散註銷是為落實金融監管政策，不會對整體業務發展和財務狀況產生重大不利影響。
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