《經濟通通訊社６日專訊》第一拖拉機（０００３８）（滬：６０１０３８）公布，關於中

國一拖集團財務完成解散，已收回全部初始投資成本，不存在損害其及股東利益情形。

該集團指，一拖財務工商註銷登記手續已辦理完畢，將不再納入其合併報表範圍，而一拖財

務解散註銷是為落實金融監管政策，不會對整體業務發展和財務狀況產生重大不利影響。

（ｗｈ）

