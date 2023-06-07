《經濟通通訊社７日專訊》華虹半導體（０１３４７）披露，中國證監會昨日公布批准公司
進行人民幣股份發行註冊。
華虹半導體此前公布計劃在上海科創板上市，擬募資１８０億元人民幣，發行不超過
４﹒３億股，不超過總股本２５％。集資款項其中１２５億元人民幣將用於華虹製造（無錫）項
目，其餘則將用於８英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目、補充流動資金。
（ｍｈ）
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07/06/2023 07:54
《國企紅籌》華虹半導體獲中證監批准人幣股份發行註冊
《經濟通通訊社７日專訊》華虹半導體（０１３４７）披露，中國證監會昨日公布批准公司
進行人民幣股份發行註冊。
華虹半導體此前公布計劃在上海科創板上市，擬募資１８０億元人民幣，發行不超過
４﹒３億股，不超過總股本２５％。集資款項其中１２５億元人民幣將用於華虹製造（無錫）項
目，其餘則將用於８英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目、補充流動資金。
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