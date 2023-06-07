《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院辦公廳印發《國務院２０２３年度立

法工作計劃》。計劃提出，在加快構建新發展格局、著力推動高質量發展方面，提請全國人大常

委會審議關稅法草案、原子能法草案、反洗錢法修訂草案、仲裁法修訂草案。制定非銀行支付機

構條例、國有企業管理人員處分條例、地方金融監督管理條例，修訂國務院關於經營者集中申報

標準的規定、商用密碼管理條例。

預備提請全國人大常委會審議國家發展規劃法草案、消費稅法草案、鐵路法修訂草案、漁業

法修訂草案、電信法草案、反不正當競爭法修訂草案、計量法修訂草案、對外貿易法修訂草案、

會計法修正草案、註冊會計師法修訂草案、稅收徵收管理法修訂草案、商業銀行法修訂草案、銀

行業監督管理法修訂草案、中國人民銀行法修訂草案、保險法修訂草案。預備制定城市公共交通

條例、國務院關於反走私綜合治理的若干規定、上市公司監督管理條例，預備修訂道路運輸條例

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＊提請糧食安全保障法草案等＊



在完善國家安全法治體系、維護國家安全和社會穩定方面，提請全國人大常委會審議糧食安

全保障法草案、保守國家秘密法修訂草案。制定網絡數據安全管理條例、煤礦安全生產條例、領

事保護與協助條例、無人駕駛航空器飛行管理暫行條例。

預備提請全國人大常委會審議耕地保護法草案、危險化學品安全法草案、國家綜合性消防救

援隊伍和人員法草案、民用航空法修訂草案。預備制定兩用物項出口管制條例，預備修訂對外使

用國徽圖案的辦法。完善網絡犯罪防治法律制度。

