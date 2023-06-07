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AH股新聞

07/06/2023 09:36

《駐京專電》習近平考察內蒙古生態工程建設，要求加強防沙治沙

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家主席習近平近日在內蒙古自治區巴彥淖
爾市考察，主持召開座談會。他強調，中國荒漠化防治和防沙治沙工作形勢依然嚴峻，要加強荒
漠化綜合防治，深入推進「三北」（東北、華北、西北）等重點生態工程建設。
　　５日下午，習近平到烏梁素海了解當地生態保護情況，察看烏梁素海自然風貌和周邊生態環
境。習近平強調，烏梁素海治理和保護的方向是明確的，要用心治理、精心呵護，一以貫之、久
久為功。
　
＊內蒙古的草原已經過牧，要注意休養生息＊
　
　　隨後，習近平來到位於烏梁素海南岸的現代農業示範園區，察看土壤、種子樣品等展示，對
當地開展鹽鹼沙荒地改良改造和綜合利用，推動科學灌溉，推廣現代農業表示肯定。習近平指出
，示範園區要在推廣現代農業方面真正發揮作用，不斷探索，找到適宜這裏的品種、技術和耕種
方式，成本要降下去、效益要提上來，形成可複製可推廣的經驗。河套地區條件得天獨厚，雖然
不缺水，但也要節約水資源，大力發展現代高效農業和節水產業，不能搞大水漫灌。總體上看，
內蒙古的草原已經過牧了，要注意休養生息。
　　６日上午，習近平來到臨河區國營新華林場，瞭解「三北」防護林體系工程建設情況。習近
平強調，人類要更好地生存和發展，就一定要防沙治沙。這是一個滾石上山的過程，稍有放鬆就
會出現反復。三北地區生態非常脆弱，防沙治沙是一個長期的歷史任務，必須持續抓好這項工作

　
＊習近平稱要打響「三北」工程攻堅戰＊
　
　　６日下午，習近平在巴彥淖爾市主持召開加強荒漠化綜合防治和推進「三北」等重點生態工
程建設座談會。習近平指出，當前，中國荒漠化、沙化土地治理呈現出「整體好轉、改善加速」
的良好態勢，但沙化土地面積大、分布廣、程度重、治理難的基本面尚未根本改變。這兩年，受
氣候變化異常影響，中國北方沙塵天氣次數有所增加。現實表明，中國荒漠化防治和防沙治沙工
作形勢依然嚴峻。要充分認識防沙治沙工作的長期性、艱巨性、反復性和不確定性，進一步提高
站位，增強使命感和緊迫感。
　　習近平強調，２０２１－２０３０年是「三北」工程六期工程建設期，是鞏固拓展防沙治沙
成果的關鍵期，是推動「三北」工程高質量發展的攻堅期。要完整、準確、全面貫徹新發展理念
，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，以防沙治沙為主攻方向，以築牢北方生態安全屏
障為根本目標，因地制宜、因害設防、分類施策，加強統籌協調，突出重點治理，調動各方面積
極性，力爭用１０年左右時間，打一場「三北」工程攻堅戰，把「三北」工程建設成為功能完備
、牢不可破的北疆綠色長城、生態安全屏障。

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