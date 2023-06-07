《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家金融監督管理總局局長李雲澤會見美國
花旗集團首席執行官范潔恩（Ｊａｎｅ Ｆｒａｓｅｒ）一行。中方介紹了近期中國經濟金融形
勢、金融監管改革有關情況，並表示中國金融業將進一步擴大對外開放。
外方表示對中國經濟和金融發展抱有充分信心，作為在華有１２０年歷史的國際金融機構，
將發揮自身優勢，持續擴大在華業務。雙方還就國際金融形勢等共同關心的話題交換了意見。
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07/06/2023 15:32
《駐京專電》李雲澤晤花旗ＣＥＯ范潔恩，介紹金融監管改革情況
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家金融監督管理總局局長李雲澤會見美國
花旗集團首席執行官范潔恩（Ｊａｎｅ Ｆｒａｓｅｒ）一行。中方介紹了近期中國經濟金融形
勢、金融監管改革有關情況，並表示中國金融業將進一步擴大對外開放。
外方表示對中國經濟和金融發展抱有充分信心，作為在華有１２０年歷史的國際金融機構，
將發揮自身優勢，持續擴大在華業務。雙方還就國際金融形勢等共同關心的話題交換了意見。
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