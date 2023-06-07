《經濟通通訊社７日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



粉嶺高球場比鄰農地，鄉議局倡建屋

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粉嶺高爾夫球場建屋計劃仍存變數，新界鄉議局昨日倡議，政府改用比鄰的丙崗村荒廢農地

建１﹒２萬伙公營房屋，並指丙崗建屋方案毋須搬遷古樹古墳，較發展粉嶺高球場更具效益。身

兼行政會議成員的鄉議局主席劉業強稱，由於暫未統計業權人數字，難估算所需收購價格。

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華懋安峯撤預售擬改安老社區

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新盤相隔逾１年半，再出現預售樓花同意書被撤銷情況。由華懋發展的觀塘安達臣安峯，突

在上月底取消預售樓花同意書，料發展商擬日後將項目改作安老社區發展。

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政府研醫療券用千元作健康檢查，可獎賞５００元

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醫務衞生局及衞生署向立法會提交文件，公布會於７月內落實配偶共用醫療券方案。當局又

擬於第四季推出「醫療券獎賞先導計劃」，長者只需使用至少１０００元醫療券作指定健康檢查

用途，即可獲５００元獎賞，至其醫療券戶口作同樣用途。

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《信報》



內房Ａ股除牌潮起，四川藍光先倒下

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曾是「四川房地產一哥」的四川藍光發展（滬：６００４６６），在近年內房債務爆煲潮中

是首批違約房企之一，終於正式從上交所退市。該股連續２０個交易日收市價低於１元人民幣的

每股面值，觸發強制退市條件，自５月１０日起停牌，停牌前股價僅０﹒４元人民幣，上交所５

月底決定終止該公司股票上市，並於昨天除牌，成為今輪內房股集中退市的「第一滴血」。

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（ｈｌ）

