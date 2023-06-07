《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



努力創造新時代中國防沙治沙新奇跡

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國家主席習近平近日在內蒙古自治區巴彥淖爾市考察時表示，加強荒漠化綜合防治，深入推進「

三北」等重點生態工程建設，事關我國生態安全、事關強國建設、事關中華民族永續發展，是一

項功在當代、利在千秋的崇高事業。



中證監核發７個企業債註冊批文

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近日，中證監對７個企業債券項目依法履行了註冊程序，並核發了註冊批文，包括３個優質企業

債券項目、２個一般企業債券項目和２個專項企業債券項目，擬募集資金合計約１８０億元人民

幣。



創新政策工具箱，激活製造業集群內生動力

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專家表示，當前中國製造業「集而不群」現象仍然存在，未來應完善集群協同創新機制，創新運

營模式，激活製造業集群發展內生動力。





《上海證券報》



努力創造新時代中國防沙治沙新奇跡

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國家主席習近平近日在內蒙古自治區巴彥淖爾市考察時表示，加強荒漠化綜合防治，深入推進「

三北」等重點生態工程建設，事關我國生態安全、事關強國建設、事關中華民族永續發展，是一

項功在當代、利在千秋的崇高事業。



中證監核發第二批７個企業債券註冊批文

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中證監官網披露的信息顯示，中證監近日對７個企業債券項目依法履行註冊程序，並核發註冊批

文。第二批企業債券發行擬募集資金合計約１８０億元人民幣。



長三角發布更高質量一體化發展新「路線圖」

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２０２３年度長三角地區主要領導座談會６月５日在安徽合肥舉行。６日，安徽省委書記韓俊代

表與會各方通報了此次座談會以及長三角一體化發展主要成果。





《證券時報》



國務院２０２３年度立法工作計劃發布

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國務院辦公廳近日發布《國務院２０２３年度立法工作計劃》。其中，在加快構建新發展格局、

著力推動高質量發展方面，提請全國人大常委會審議關稅法草案、原子能法草案、反洗錢法修訂

草案、仲裁法修訂草案。



政企合作穩投資促就業，投融建「明星模式」應運而生

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記者近日實地探訪中國二十冶集團在武漢光谷、陽邏地區多個基建項目發現，城市基礎設施建設

不僅創造了直接投資，還為地方招商引資提供必要的硬件支撐，並在一定程度上緩解了就業壓力

。



經濟恢復動能平穩，人民幣匯率不乏強支撐

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４月中旬以來，人民幣兌美元匯率從６﹒８左右一路下探至最低７﹒１附近，貶值幅度近４％，

期間美元指數漲幅最高亦達４％左右。可以說，近期人民幣「破７」雖有國內經濟復蘇不及市場

預期引發的調整，但也受外部美元指數反彈一定程度的影響。（ｌｃ）

