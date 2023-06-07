《神州經脈》海外需求減少令中國經濟遭受進一步考驗，５月按美元計價的中國出口數據遠

遜於市場預期，但對股票市場指數表現影響不大，貨幣寬鬆預期令Ａ股今（７日）早有所支持，

不過工業類股票表現偏弱令股市表現受限，午後旅遊、傳媒、消費等板塊升幅居前，惟白酒股跌

幅擴大，總結全日滬綜指在好淡拉鋸下僅升０﹒０８％，報３１９７﹒７６點，曾破整數關但未

企穩，連續第二日收盤低於三千二；深成指跌０﹒６％，創業板指更跌１﹒６１％。

接下來中國將密集公布５月經濟數據，股市交投馬上回落，兩市全日成交８１４５億元（人

民幣．下同），按日急減１３﹒１％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２６０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌８６點子，續創２０２２年１１月３０日以來逾半年新低，全日在７﹒１０００至

７﹒１３２５之間波動。人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１９６，較上個交易日跌１２１點子

，兩連跌，續刷２０２２年１２月１日以來逾半年新低，上個交易日報７﹒１０７５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 海關總署公布，以美元計價，５月中國進出口５０１１﹒９億（美元．下同），同比下降

６﹒２％，其中出口２８３５億元，下降７﹒５％，遜於預期的下降０﹒４％，創四個月最大降

幅，且金額創去年４月以來的次低水平，最低為今年２月的２１３８億元；進口２１７６﹒９億

元，下降４﹒５％，優於預期的下降８％；貿易順差為６５８﹒１億元，低於市場預期的９２０

億元，收窄１６﹒１％。《路透》引述分析認為，中國提振內需面臨更大壓力，並預計未來幾個

月出口增長將放緩，今年晚些時候觸底。《彭博》則引述經濟學家預計，中國今年的出口將收縮

。



２﹒ 中國外匯儲備中止兩連升，人民銀行公布，５月底中國外匯儲備３１７６５億美元，較４

月底減少２８２億美元。截至５月末，人行黃金儲備報６７２７萬盎司，環比上升５１萬盎司，

是人行黃金儲備連續第七個月增加。



３﹒ 官媒《證券時報》引述不具名消息來源報道，多家中國國有大行自５日起下調美元存款利

率。調整後的５萬美元及以上１年期定期美元存款利率不高於４﹒３％，此前該品種利率最高可

達約５％。另有其他銀行也計劃於近日下調美元存款利率。《證券時報》並報道，繼６日多家國

有大行將下調存款利率，人民幣、美元幣種均有涉及之後，８日起，多家國有大行將正式調整人

民幣存款利率。其中，有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調５個基點

至０﹒２％，定期存款整存整取產品中，２年期掛牌利率下調１０個基點至２﹒０５％，３年期

和５年期掛牌利率均下調１５個基點分別至２﹒４５％和２﹒５％。



４﹒ 市場消息指，美國國務卿布林肯計劃未來數星期內訪問中國，與中國高層官員舉行會談，

也有可能與國家主席習近平見面，目前具體訪問時間仍未確定。中國外交部發言人汪文斌在例行

記者會上表示，沒有可以提供的消息。汪文斌又指，當前中美關係面臨挑戰，責任不在中方，美

方應切實尊重中國的核心利益，停止損害中國利益。



５﹒ 英國《金融時報》報道，歐盟考慮禁止成員國採用可能構成安全風險的５Ｇ設備，包括中

國電訊設備製造商華為等企業的設備。歐盟現時容許成員國自行決定限制或移除高風險的５Ｇ供

應商，惟歐盟內部市場專員上周五與成員國的電信部長開會時表示，目前只有約三分一成員國有

在關鍵領域對華為實施禁令，認為數字太低。華為重申反對將網絡安全評估政治化，批評做法違

反公平原則，亦不符合歐盟和成員國法規，強調至今未有法院裁定華為有惡意竊取或侵犯知識產

權的行為。



６﹒ 內地近日有傳聞稱，基金公司直銷和三方代銷收到通知，要求下線實時估值。《財聯社》

引述獨家消息指，確已有基金公司與三方銷售溝通解決方案。第三方代銷亦有相關人士表示，正

在緊急開會研究。有業內人士指出，淨值估算下線將減少電商等渠道端的服務壓力，但站在投資

者角度則缺少了一個盤中觀察基金表現的工具，長期來看，更可能會引導部分投資者捨棄主動管

理類產品，轉向ＥＴＦ等指數投資。



７﹒ 乘聯會初步統計，５月１－３１日，乘用車市場零售１７５﹒９萬輛，同比增長３０％，

環比增長８％。今年以來累計零售７６５﹒４萬輛，同比增長４％。全國乘用車廠商批發

２０１﹒５萬輛，同比增長２７％，環比增長１３％。今年以來累計批發８８５﹒７萬輛，同比

增長１１％。５月１－３１日，乘用車市場新能源零售５５﹒７萬輛，同比增長５５％，環比增

長６％。今年以來累計零售２４０萬輛，同比增長４０％。



８﹒ 近日，網上有傳聞稱，迪士尼要在中國建設第三座迪士尼度假區，天津、成都、武漢、青

島等城市陸續出現迪士尼將落地的傳言。對此，青島市文旅局局長潘峰６日在一個訪談節目上回

應稱，青島市文旅局一直高度重視主題樂園項目的招商和建設工作，今年就引進迪士尼項目曾與

迪士尼公司進行過多次對接。目前，還沒有迪士尼公司落戶青島並投資項目的計劃。（ｓｌ）

