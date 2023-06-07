《鍾之日記》６月７日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國金融和科技板塊周二（６日）續推動美股上漲，投資者預期聯儲局下周會暫停加息，市

場樂觀情緒上升，標普５００處牛市邊緣。標指收漲１０點，持穩於４２００點大關以上。香江

魚缸上揚，惟盤中中國公布５月出口數據差過預期，令港股曾升逾３００點後升幅收窄，全日收

報１９２５２，升１５２點或０﹒８％，主板成交８２８﹒１２億元。



＊滬指連續兩日收盤低於三千二＊



海外需求減少令中國經濟遭受進一步考驗，海關總署公布，按美元計價，５月中國出口

２８３５億美元，下降７﹒５％，遠遜於市場預期的下降０﹒４％，創四個月最大降幅，不過進

口２１７６﹒９億美元，下降４﹒５％，仍優於市場預期的下降８％。至於５月貿易順差顯示為

６５８﹒１億美元，低於市場預期的９２０億美元，收窄１６﹒１％。

貨幣寬鬆預期令Ａ股今早有所支持，不過工業類股票表現偏弱令股市表現受限，午後旅遊、

傳媒、消費等板塊升幅居前，惟白酒股顯著下跌，總結全日滬綜指在好淡拉鋸下僅升０﹒０８％

，報３１９７﹒７６點，曾破整數關但未企穩，連續第二日收盤低於三千二；深成指跌０﹒６％

，創業板指更跌１﹒６１％。

接下來中國將密集公布５月經濟數據，股市交投馬上回落，兩市全日成交８１４５億元人民

幣，按日急減少１３﹒１％。



＊下周政策降息預期燃，內銀集體升＊



據《彭博》引述消息報道指，市場利率定價自律機制上周建議國有大行調降三年期及以上的

定期存款利率１０個基點，下調活期存款利率５個基點，各家銀行正對此進行評估，最早本周進

行調整，官媒《證券時報》引述大行總行人士證實人民幣存款利率將有所下調。同時，由於人民

幣與美元存款利率存在差距，據報有大行於周一（５日）下調美元定存利率，５萬美元（含）以

上的１年期定期美元存款利率不高於４﹒３％。而外電指美元定期存款利率定價上限降幅高達

１００個基點。

內地銀行出現新一波下調存款利率，市場預計是為下調政策利率做準備，有分析甚至預期人

民銀行將於下周下調１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率最多１０基點，然後在第三季降準。

寬鬆預期燃點，內銀股表現上揚，郵儲行（０１６５８）漲２％，農行（０１２８８）升

１﹒７％，交行（０３３２８）升１﹒７％，建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行

（０３９８８）、招行（０３９６８）升近１％。



＊創科實業反擊空軍，股價收復失地＊



創科實業（００６６９）昨天（６日）第二度遭受沽空機構Ｊｅｈｏｓｈａｐｈａｔ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊，當日股價下跌半成，這次的指控是「有規模地欺詐客戶」，把大客戶「

家得寶」的產品貼上「瑕疵品」標籤，放到了創科實業旗下特賣場銷售，導致家得寶損失數以十

億美元計的收入。

創科實業發出澄清公告，指出沽空機構報告載有誤導性及毫無根據的指控，包含多種誹謗性

、偏頗、斷章取義、不準確和不完整的陳述，不排除採取法律行動。由於澄清態度強硬加上大行

支持，創科實業全日股價反彈５﹒７％，報７４﹒４５元，收回昨日失地。

創科實業表示，其工廠直銷店網絡去年的總營業額少於１億美元，佔公司總營業額不足１％

，經營規模如此之小的特賣場業務能夠為上市公司賺取多少收益，公司又有多少可能性因此損害

客戶的利益？沽空報告的內容正如投行人士所言，實在是有些誇張。大和表示，本份沽空報告對

於創科實業與家得寶長期關係沒有產生任何影響。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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